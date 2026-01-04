Delhi AQI Weather LIVE Today: राजधानी पर छाया घना कोहरा, हाड़ गला रही ठंड! दिल्लीवालों की बढ़ी मुसीबते;जानें आज कैसा रहेगा मौसम

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली-NCR में ठंड का कहर जारी है. राजधानी में लगातार पारा गिरता जा रहा है. तो उत्तर प्रदेश और बिहार में ठंड का मार जारी है. मौसम विभाग ने शीतलहर, कोहरा और बर्फबारी की चेतावनी जारी की कर दी है. मौसम विभाग के मुताबिक विंध्य से ऊपर गुजरात छोड़कर पूरे भारत में कोहरे का कहर देखने को मिलने वाला है. साथ ही तापमान करीब 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है.
Delhi AQI Weather LIVE Today: आज दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगभग 235-250 के आसपास है, जो 'Poor' (खराब) कैटेगरी में आता है. मुख्य प्रदूषक PM2.5 है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है.
Delhi AQI Weather LIVE Today: मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में घने कोहरे को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
Delhi AQI Weather LIVE Today: नई दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने की संभावना है जबकिअधिकतम तापमान 11.5 डिग्री तक जा सकता है. दिन भर में औसतन पारा 10.6 डिग्री सेल्सियस तक बना रहने की संभावना जताई जा रही है.