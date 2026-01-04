Delhi AQI Weather LIVE Today: राजधानी पर छाया घना कोहरा, हाड़ गला रही ठंड! दिल्लीवालों की बढ़ी मुसीबते;जानें आज कैसा रहेगा मौसम

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली-NCR में ठंड का कहर जारी है. राजधानी में लगातार पारा गिरता जा रहा है. तो उत्तर प्रदेश और बिहार में ठंड का मार जारी है. मौसम विभाग ने शीतलहर, कोहरा और बर्फबारी की चेतावनी जारी की कर दी है. मौसम विभाग के मुताबिक विंध्य से ऊपर गुजरात छोड़कर पूरे भारत में कोहरे का कहर देखने को मिलने वाला है. साथ ही तापमान करीब 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है.