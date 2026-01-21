Delhi Weather Today Live: कश्मीर से दिल्ली तक बदलेगा मौसम, 10 से अधिक राज्यों में होगी बारिश; जानें अपने यहां का हाल

Delhi Weather Today Live: उत्तर भारत में भीषण ठंड का दौर जारी है. यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भीषण ठंड से लोगों को बुरा हाल है. ठंड और शीतलहर के बीच कोहरे ने कई राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है. इस बीच 21 जनवरी को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश तो 22-26 जनवरी के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में भारी बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है. आने वाले दिनों में पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी भी मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, आगामी कुछ दिनों में मौसम प्रणाली में दो बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसके चलते कई राज्यों में बारिश होगी. ठंड में कुछ दिनों तक हल्का इजाफा होगा, लेकिन बाद में इसमें कुछ कमी आएगी. IMD अगले 24-48 घंटे के दौरान दिल्ली-यूपी समेत उत्तर भारत के 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके चलते वीकेंड तक यानी 2 से 3 दिन के दौरान उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ेगी. यूपी, उत्तराखंड और बिहार समेत उत्तर भारत के 26 जिलों में घना कोहरा लोगों के लिए परेशानी का सबब बनेगा. अगले 24 घंटे के दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है. इसके असर से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में 22 और 23 को बारिश का अलर्ट जारी है. इसी तरह उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी 22 और 23 जनवरी को बारिश होने की संभावना है. IMD के मुताबिक, वीकेंड यानी शनिवार (24 जनवरी, 2026) को पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज रफ्तार हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है. दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर के मौसम (बुधवार, 21 जनवरी) का मिजाज जानने के लिए जुड़े रहें.

