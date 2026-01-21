Live

Delhi Weather Today Live: कश्मीर से दिल्ली तक बदलेगा मौसम, 10 से अधिक राज्यों में होगी बारिश; जानें अपने यहां का हाल

🕒 Updated: January 21, 2026 07:15:02 AM IST

Delhi Weather Today Live: उत्तर भारत में भीषण ठंड का दौर जारी है. यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भीषण ठंड से लोगों को बुरा हाल है. ठंड और शीतलहर के बीच कोहरे ने कई राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है. इस बीच  21 जनवरी को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश तो 22-26 जनवरी के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में भारी बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है. आने वाले दिनों में पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी भी मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, आगामी कुछ दिनों में मौसम प्रणाली में दो बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसके चलते कई राज्यों में बारिश होगी. ठंड में कुछ दिनों तक हल्का इजाफा होगा, लेकिन बाद में इसमें कुछ कमी आएगी. IMD अगले 24-48 घंटे के दौरान  दिल्ली-यूपी  समेत उत्तर भारत के 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके चलते वीकेंड तक यानी 2 से 3 दिन के दौरान उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ेगी. यूपी, उत्तराखंड और बिहार समेत उत्तर भारत के 26 जिलों में घना कोहरा लोगों के लिए परेशानी का सबब बनेगा.  अगले 24 घंटे के दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है. इसके असर से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में 22 और 23 को बारिश का अलर्ट जारी है. इसी तरह उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी 22 और 23 जनवरी को बारिश होने की संभावना है. IMD के मुताबिक, वीकेंड  यानी शनिवार (24 जनवरी, 2026) को पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज रफ्तार हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है.  दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर के मौसम (बुधवार, 21 जनवरी) का मिजाज जानने के लिए जुड़े रहें. 

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान 10 से अधिक राज्यों में बारिश का अलर्ट है. इसमें दिल्ली-एनसीआर भी शामिल है.
Delhi Weather Today Live:  भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान 10 से अधिक राज्यों में बारिश का अलर्ट है. इसमें दिल्ली-एनसीआर भी शामिल है.

Live Updates

  • 07:14 (IST) 21 Jan 2026

    Delhi Weather Today Live: कोहरे की वजह से 90 से ज्यादा रेलगाड़ियां देरी से चल रहीं. यात्री परेशान

    Delhi Weather Today Live: कोहरे की वजह से 90 से ज्यादा रेलगाड़ियां देरी से चल रही है. ज्यादातर ट्रेनें 30 मिनट्स से लेकर करीब 7 घंटे देरी से दिल्ली पहुंच रही हैं. सबसे ज्यादा NCR और NR जोन के रेल रूट पर चलने वाली रेलगाड़ियों पर कोहरे का असर है. 

  • 07:06 (IST) 21 Jan 2026

    Delhi Weather Today Live:  दिल्ली में 350 के आसपास बना हुआ है AQI

    Delhi Weather Today Live:  दिल्ली में ठंड बढ़ने की भी संभावना है, जबकि वायु प्रदूषण के चलते बुधवार सुबह दिल्ली में एयर क्वालिटी बेहद खराब स्तर पर दर्ज की गई. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समीर ऐप के अनुसार, बुधवार सुबह 5 बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 345 दर्ज किया गया.

  • 06:59 (IST) 21 Jan 2026

    Delhi Weather Today Live:  उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

    Delhi Weather Today Live:  IMD के मुताबिक, बुधवार (21 जनवरी, 2026) को सुबह से ही तेज हवा चल रही है. साथ ही शीत लहर की स्थिति भी बनी हुई है. पिथौरागढ़ उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के अलावा नैनीताल और चमोली में ऊंचाई वाले इलाके में हिमपात हो सकता है. इससे ठंड बढ़ेगी.

  • 06:59 (IST) 21 Jan 2026

    Delhi Weather Today Live:  उत्तराखंड में कब होगी बारिश, जारी हुआ अलर्ट

    Delhi Weather Today Live:  मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के असर से पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में 23 से लेकर 25 जनवरी के बीच भारी बारिश का अलर्ट है.  इससे तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की कमी आएगी. 

  • 06:58 (IST) 21 Jan 2026

    Delhi Weather Today Live:  दिल्ली में बुधवार को कैसा रहेगा मौसम

    Delhi Weather Today Live:  देश की राजधानी दिल्ली में अगले 48 घंटे में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है. दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

