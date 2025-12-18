Live

Delhi Weather Today Live: दिल्ली में PUC नियमों का उल्लंघन करने पर 1.56 लाख से ज़्यादा चालान किए गए जारी

🕒 Updated: December 18, 2025 06:28:28 PM IST

Delhi Weather Today Live: दिल्ली में दो महीनों में PUC नियमों के उल्लंघन के लिए 1.56 लाख से ज़्यादा चालान जारी किए गए. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो महीनों में दिल्ली में लोगों को बिना वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट के गाड़ियां चलाने के लिए 1.56 लाख से ज़्यादा चालान जारी किए गए, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सख्ती बढ़ाई गई है.

आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन सालों में बिना वैलिड PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई तीन गुना से ज़्यादा बढ़ गई है. चालानों की संख्या 2023 में 2.32 लाख से बढ़कर 2024 में 5.98 लाख और 15 दिसंबर तक 2025 में 8.22 लाख हो गई.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को पूरे शहर में सख्ती बढ़ा दी, क्योंकि BS-VI स्टैंडर्ड से नीचे के नॉन-दिल्ली प्राइवेट गाड़ियों की एंट्री पर बैन और ‘नो PUC, नो फ्यूल’ नियम लागू हो गया है. ट्रैफिक पुलिस के जवानों को पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में फ्यूल भरवाने से पहले उनके पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट चेक करते देखा गया.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की कई टीमों को शहर के मुख्य एंट्री पॉइंट्स पर तैनात किया गया है ताकि नियमों का पालन न करने वाली गाड़ियों को रोका जा सके और पाबंदियों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके. अधिकारी ने आगे बताया कि दिल्ली भर में अलग-अलग जगहों पर 100 से ज्यादा टीमें तैनात की गई हैं ताकि बिना वैलिड PUC सर्टिफिकेट के राजधानी में घुसने वाली गाड़ियों की जांच की जा सके. अधिकारियों के मुताबिक, इंटर-स्टेट बॉर्डर समेत 126 चेकपॉइंट्स पर 580 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है.

दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए बीजेपी की सरकार काफी तेजी से काम कर रही है. इस बीच, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सुबह से निरीक्षण कर रहा हूं. मैं सुबह पहले गुरुग्राम की सीमा पर गया था और मैं वहां की सीमा से निरीक्षण करता आ रहा हूं. इसमें बदलाव तो आया है. दिलचस्प बात यह है कि गुरुग्राम में आज एवरेज रश लगता है वहां यातायात काफी सुचारू था. मैं उत्तर प्रदेश और  हरियाणा का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वहां राज्य अपने स्तर पर ही चेकपोस्ट लगाकर उन गाड़ियों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं. दिल्ली में AQI को कम करने का हमारा प्रयास है और इसमें हम तभी सफल हो पाएंगे जब हम सभी मिलकर काम करेंगे. मैं दिल्ली के नागरिकों से आग्रह करता हूं कि आप हमारा सहयोग करें. हम मिलेंगे इसे ठीक करेंगे. मैं आपको बता सकता हूं कि आगामी सात दिन अच्छे नहीं होने वाले हैं. लेकिन उसमें हम 100 प्वाइंट AQI नीचे लेकर आ पाए तो यह हमारे लिए जीत होगी.

  18:27 (IST) 18 Dec 2025

    Delhi Weather Today Live: आईटीओ में स्ट्रीट लाइट के खंभों पर वाटर मिस्ट स्प्रेयर लगाए गए

    Delhi Weather Today Live: आईटीओ में स्ट्रीट लाइट के खंभों पर वाटर मिस्ट स्प्रेयर लगाए गए.

  18:23 (IST) 18 Dec 2025

    Delhi Weather Today Live: दिल्ली में PUC नियमों का उल्लंघन करने पर 1.56 लाख से ज़्यादा चालान किए गए जारी

    Delhi Weather Today Live: दिल्ली में दो महीनों में PUC नियमों के उल्लंघन के लिए 1.56 लाख से ज़्यादा चालान जारी किए गए. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो महीनों में दिल्ली में लोगों को बिना वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट के गाड़ियां चलाने के लिए 1.56 लाख से ज़्यादा चालान जारी किए गए, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सख्ती बढ़ाई गई है.

    आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन सालों में बिना वैलिड PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई तीन गुना से ज़्यादा बढ़ गई है. चालानों की संख्या 2023 में 2.32 लाख से बढ़कर 2024 में 5.98 लाख और 15 दिसंबर तक 2025 में 8.22 लाख हो गई.

  17:35 (IST) 18 Dec 2025

    Delhi Weather Today Live: दिल्ली की पिछली सरकार में इन प्रोजेक्ट्स में से पांच प्रतिशत से भी कम काम हुआ था- मंत्री प्रवेश वर्मा

    Delhi Weather Today Live: दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रवेश वर्मा ने कई तरह के नागरिक और पर्यावरण से जुड़े कामों की लिस्ट बताई, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि पिछले दस सालों में ये पूरे हो जाने चाहिए थे. इनमें कूड़े के ढेर हटाना, फुटपाथ और पार्कों की मरम्मत, ई-कचरा प्रबंधन, यमुना की सफाई, नालियों का रखरखाव, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वॉटर ट्रीटमेंट सुविधाएं, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, सड़कों की सफाई और इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करना शामिल है.

    वर्मा ने आगे कहा कि ये सभी काम 11 सालों में हो जाने चाहिए थे. अगर आधा काम भी पूरा हो गया होता, तो हमें सिर्फ बचा हुआ हिस्सा ही पूरा करना होता. लेकिन एक भी काम पूरा नहीं हुआ. हमारे काम शुरू करने से पहले इन प्रोजेक्ट्स में से पांच प्रतिशत से भी कम काम हुआ था. 

  17:25 (IST) 18 Dec 2025

    Delhi Weather Today Live: 'नो PUC-नो फ्यूल' नियम लागू होने के बाद इंटर-स्टेट बॉर्डर समेत 126 चेकपॉइंट्स पर 580 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को किया गया तैनात

    Delhi Weather Today Live: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को पूरे शहर में सख्ती बढ़ा दी, क्योंकि BS-VI स्टैंडर्ड से नीचे के नॉन-दिल्ली प्राइवेट गाड़ियों की एंट्री पर बैन और 'नो PUC, नो फ्यूल' नियम लागू हो गया है. ट्रैफिक पुलिस के जवानों को पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में फ्यूल भरवाने से पहले उनके पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट चेक करते देखा गया.

    दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की कई टीमों को शहर के मुख्य एंट्री पॉइंट्स पर तैनात किया गया है ताकि नियमों का पालन न करने वाली गाड़ियों को रोका जा सके और पाबंदियों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके. अधिकारी ने आगे बताया कि दिल्ली भर में अलग-अलग जगहों पर 100 से ज्यादा टीमें तैनात की गई हैं ताकि बिना वैलिड PUC सर्टिफिकेट के राजधानी में घुसने वाली गाड़ियों की जांच की जा सके. अधिकारियों के मुताबिक, इंटर-स्टेट बॉर्डर समेत 126 चेकपॉइंट्स पर 580 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. 

  16:49 (IST) 18 Dec 2025

    Delhi Weather Today Live: दिल्ली की AQI को अगले 7 दिनों में 100 प्वाइंट नीचे लेकर आ पाए तो ये भी हमारे लिए जीत होगी: पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा

    Delhi Weather Today Live: दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए बीजेपी की सरकार काफी तेजी से काम कर रही है. इस बीच, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सुबह से निरीक्षण कर रहा हूं. मैं सुबह पहले गुरुग्राम की सीमा पर गया था और मैं वहां की सीमा से निरीक्षण करता आ रहा हूं. इसमें बदलाव तो आया है. दिलचस्प बात यह है कि गुरुग्राम में आज एवरेज रश लगता है वहां यातायात काफी सुचारू था. मैं उत्तर प्रदेश और  हरियाणा का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वहां राज्य अपने स्तर पर ही चेकपोस्ट लगाकर उन गाड़ियों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं. दिल्ली में AQI को कम करने का हमारा प्रयास है और इसमें हम तभी सफल हो पाएंगे जब हम सभी मिलकर काम करेंगे. मैं दिल्ली के नागरिकों से आग्रह करता हूं कि आप हमारा सहयोग करें. हम मिलेंगे इसे ठीक करेंगे. मैं आपको बता सकता हूं कि आगामी सात दिन अच्छे नहीं होने वाले हैं. लेकिन उसमें हम 100 प्वाइंट AQI नीचे लेकर आ पाए तो यह हमारे लिए जीत होगी.

