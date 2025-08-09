Live

Delhi Heavy Rainfall Live Updates: दिल्ली-एनसीआर में हो रही मूसलाधार बारिश से थम गया तेज रफ्तार शहर, जगह-जगह हुआ जलभराव

🕒 Updated: Aug 09, 2025 | 7:55 AM IST

Delhi Heavy Rainfall Live Updates: दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। बारिश इतनी तेज हो रही है कि आपको सड़क पर आगे कुछ नहीं दिखेगा। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। दिल्ली-एनसीआर में सुबह से ही ऐसी बारिश हो रही है जैसे बादल पागल हो गए हों। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह-सुबह ही झमाझम और तेज रफ्तार वाली बारिश शुरू हो गई। शास्त्री भवन, आर.के. पुरम, मोती बाग और किदवई नगर जैसे इलाकों में तेज़ बारिश हुई। हल्की बारिश के बाद मथुरा रोड पर जलभराव देखा गया, साथ ही सुबह-सुबह हुई बारिश के बाद भारत मंडपम के गेट नंबर 7 पर भी पानी भर गया।

Delhi Heavy Rainfall Live Updates: दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। बारिश इतनी तेज हो रही है कि आपको सड़क पर आगे कुछ नहीं दिखेगा। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। जगह-जगह जलभराव देखने को मिल रही है।

  • 07:55 (IST) 09 Aug 2025

    Delhi Heavy Rainfall Live Updates: दिनभर जारी रहेगा मौसम

    Delhi Heavy Rainfall Live Updates: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज राष्ट्रीय राजधानी में आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा, अगर हम आज के तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

  • 07:35 (IST) 09 Aug 2025

    Delhi Heavy Rainfall Live Updates: IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

    Delhi Heavy Rainfall Live Updates: दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई, जिससे उमस से राहत मिली और राजधानी के कई इलाकों में पानी भर गया। आईएमडी ने शहर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

  • 07:29 (IST) 09 Aug 2025

    Delhi Heavy Rainfall Live Updates: दिल्ली के कई इलाकों में हुई भारी बारिश

    Delhi Heavy Rainfall Live Updates: दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घर से निकलने से पहले दिल्ली के मौसम का हाल जानकर ही बाहर निकलें। वरना भारी बारिश में आप कहीं भी फंस सकते हैं।

  • 07:27 (IST) 09 Aug 2025

    Delhi Heavy Rainfall Live Updates: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना

    Delhi Heavy Rainfall Live Updates: दिल्ली के अलावा, मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भी लगातार बारिश की चेतावनी जारी की है, अगले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है।

  • 07:25 (IST) 09 Aug 2025

    Delhi Heavy Rainfall Live Updates: 90 से ज्यादा उड़ानें देरी से चलेंगी

    Delhi Heavy Rainfall Live Updates: दिल्ली-एनसीआर में शनिवार को भारी बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया। भारी बारिश का असर हवाई यातायात पर भी पड़ा, 90 से ज़्यादा उड़ानें देरी से चलीं और चार रद्द कर दी गईं।

