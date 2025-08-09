Delhi Heavy Rainfall Live Updates: दिल्ली-एनसीआर में हो रही मूसलाधार बारिश से थम गया तेज रफ्तार शहर, जगह-जगह हुआ जलभराव

Delhi Heavy Rainfall Live Updates: दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। बारिश इतनी तेज हो रही है कि आपको सड़क पर आगे कुछ नहीं दिखेगा। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। दिल्ली-एनसीआर में सुबह से ही ऐसी बारिश हो रही है जैसे बादल पागल हो गए हों। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह-सुबह ही झमाझम और तेज रफ्तार वाली बारिश शुरू हो गई। शास्त्री भवन, आर.के. पुरम, मोती बाग और किदवई नगर जैसे इलाकों में तेज़ बारिश हुई। हल्की बारिश के बाद मथुरा रोड पर जलभराव देखा गया, साथ ही सुबह-सुबह हुई बारिश के बाद भारत मंडपम के गेट नंबर 7 पर भी पानी भर गया।

Delhi Heavy Rainfall Live Updates (दिल्ली एनसीआर मूसलाधार बारिश अपडेट)