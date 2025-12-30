Live

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली-NCR होगी बारिश, घने कोहरे की वजह से फ्लाइट हो रहीं रद्द; जानिए क्या है राजधानी के AQI का हाल

Delhi AQI Weather LIVE Today: मंगलवार सुबह दिल्ली की हवा की क्वालिटी गंभीर कैटेगरी में बनी रही, दिल्ली-एनसीआर में घने स्मॉग की चादर छाई रही और ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 389 रिकॉर्ड किया गया. घने कोहरे की वजह से पूरे शहर में विजिबिलिटी और कम हो गई, जिससे यात्रा में और भी दिक्कतें आईं. वहीँ राजधानी में 2018 के बाद दिसंबर में हवा की क्वालिटी सबसे खराब रही. खराब विजिबिलिटी के कारण सोमवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर कम से कम 128 फ्लाइट्स कैंसिल हुईं, आठ डायवर्ट की गईं और लगभग 470 फ्लाइट्स लेट हुईं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली में घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया. यात्रियों को सावधानी से गाड़ी चलाने की सलाह दी गई है क्योंकि कम विजिबिलिटी से यात्रा प्रभावित हो सकती है. हालांकि, इस हफ्ते के आखिर में हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है.

    Delhi AQI Weather LIVE Today: IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

    Delhi AQI Weather LIVE Today: भारत मौसम विभाग ने 30 दिसंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट और 31 दिसंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इतना ही नहीं IMD के सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. आर.के. जेनामणि और विभाग द्वारा जारी लेटेस्ट मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 30 और 31 दिसंबर को ठंड बहुत ज़्यादा होगी.

