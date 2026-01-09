Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली-NCR में बारिश! फिर छाई सफेद कोहरे की चादर, यहां जानें मौसम का अपडेट

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली-एनसीआर में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, और सर्दी धीरे-धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रही है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और खराब होती हवा की क्वालिटी जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ, कमजोर धूप और स्थिर हवाओं के मिले-जुले असर से तापमान सामान्य से नीचे चला गया है, जबकि कम विजिबिलिटी और प्रदूषण से रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित हो रही है. इसी बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 9 जनवरी के लिए अपना लेटेस्ट मौसम अपडेट जारी किया है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है. वहीं आपको मौसम की हर एक जानकारी के लिए inkhabar की वेबसाइट से जुड़े रहना होगा.

