Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली-NCR में बारिश! फिर छाई सफेद कोहरे की चादर, यहां जानें मौसम का अपडेट

🕒 Updated: January 9, 2026 07:02:35 AM IST

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली-एनसीआर में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, और सर्दी धीरे-धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रही है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और खराब होती हवा की क्वालिटी जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ, कमजोर धूप और स्थिर हवाओं के मिले-जुले असर से तापमान सामान्य से नीचे चला गया है, जबकि कम विजिबिलिटी और प्रदूषण से रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित हो रही है. इसी बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 9 जनवरी के लिए अपना लेटेस्ट मौसम अपडेट जारी किया है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है. वहीं आपको मौसम की हर एक जानकारी के लिए inkhabar की वेबसाइट से जुड़े रहना होगा. 

Delhi Rain LIVE Today: दिल्ली-एनसीआर में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, और सर्दी धीरे-धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रही है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और खराब होती हवा की क्वालिटी जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

Live Updates

  • 06:59 (IST) 09 Jan 2026

    Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली-NCR में बारिश

    Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के कई हिस्सों में अचानक हुई बारिश एक सरप्राइज की तरह थी, जहां पहले से ही घना कोहरा और कड़ाके की ठंड रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुश्किल बना रही थी। बारिश सुबह-सुबह शुरू हुई, जिससे सड़कें भीग गईं। बारिश से तापमान और गिर गया, जिससे ठंड बढ़ गई और सुबह ऑफिस जाने वालों को और मुश्किल हुई। कई ऑफिस जाने वालों ने बताया कि गीली सड़कों और कम विजिबिलिटी के कारण ट्रैफिक धीमा हो गया और देरी हुई।

  • 06:38 (IST) 09 Jan 2026

    Delhi AQI Weather LIVE Today: 9 जनवरी को क्या उम्मीद करें

    Delhi AQI Weather LIVE Today: IMD के अनुसार, 9 जनवरी को भी ठंड का दौर जारी रहेगा और अभी तुरंत राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है. दिल्ली के कई इलाकों में सुबह के समय हल्का से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो जाएगी. न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. कुछ इलाकों में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 200 मीटर से भी कम हो सकती है.

