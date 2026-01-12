Live

Delhi AQI Weather LIVE Today: धूप निकली, पर सर्दी नहीं मानी! दिल्ली में कोल्ड डे का अलर्ट, IMD की चेतावनी

🕒 Updated: January 12, 2026 05:58:39 AM IST

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में लगातार ठंड बढ़ती ही जा रही है. वहीं राजधानी का तापमान भी लगातार गिरता जा रहा है. ऐसे में राजधानी के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही जनवरी शुरू हुआ, दिल्ली और NCR क्षेत्र में ठंड का असर महसूस होने लगा. रविवार को तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई, पारा गिरकर लगभग 4.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. तेज धूप के बावजूद कड़ाके की ठंड बनी रही. इसे देखते हुए, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें आज पूरे दिन बहुत ज़्यादा ठंड रहने का अनुमान लगाया गया है. वहीं अगर आपको मौसम से जुड़ा हर एक अपडेट जानना है तो आपको inkhabar से जुड़े रहना होगा.

Live Updates

  • 05:38 (IST) 12 Jan 2026

    Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली का मौसम

    Delhi AQI Weather LIVE Today: आज दिल्ली में मौसम ज़्यादातर साफ़ रहने की उम्मीद है, हालांकि कुछ इलाकों में शीतलहर चल सकती है। सुबह हल्की से मध्यम धुंध रहने की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी कम रहने की संभावना है, जबकि कुछ इलाकों में यह सामान्य से थोड़ा कम रहेगा।

