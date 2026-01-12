Delhi AQI Weather LIVE Today: धूप निकली, पर सर्दी नहीं मानी! दिल्ली में कोल्ड डे का अलर्ट, IMD की चेतावनी

delhi weather live

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में लगातार ठंड बढ़ती ही जा रही है. वहीं राजधानी का तापमान भी लगातार गिरता जा रहा है. ऐसे में राजधानी के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही जनवरी शुरू हुआ, दिल्ली और NCR क्षेत्र में ठंड का असर महसूस होने लगा. रविवार को तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई, पारा गिरकर लगभग 4.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. तेज धूप के बावजूद कड़ाके की ठंड बनी रही. इसे देखते हुए, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें आज पूरे दिन बहुत ज़्यादा ठंड रहने का अनुमान लगाया गया है. वहीं अगर आपको मौसम से जुड़ा हर एक अपडेट जानना है तो आपको inkhabar से जुड़े रहना होगा.