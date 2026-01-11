Live

Delhi AQI Weather LIVE Today: बारिश का खतरा खत्म? एयरपोर्ट ने जारी की फ्लाइट डिले का हाई अलर्ट; AQI देखकर होश उड़ जाएंगे!

🕒 Updated: January 11, 2026 06:47:54 AM IST

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में लगातार ठंड अपना कहर बरसा रही है. राजधानी और उत्तर भारत के तापमान में अच्छी-खासी गिरावट देखने को मिल रही है. दिल्ली-NCR और आसपास के राज्यों में शुक्रवार को मौसम की पहली बारिश भी देखने को मिली. कोहरे और ठंडी हवा के चलते लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, 16 जनवरी तक मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. सुबह और शाम के वक्त कोहरे और ठंडी हवा का कहर फिलहाल जारी रहेगी. आज का मौसम की हर एक जानकारी चाहिए तो आपको https://www.inkhabar.com/ की वेबसाइट से जुड़े रहना होगा. 

  • 06:47 (IST) 11 Jan 2026

    Delhi AQI Weather LIVE Today: आज का अधिकतम तापमान

    Delhi AQI Weather LIVE Today: घने कोहरे और हाई ह्यूमिडिटी (90-100%) के कारण बाहर का एहसास और भी ज्यादा ठंडा लग रहा है – 4-6°C जैसा फील हो सकता है. आज दिन में अधिकतम तापमान 16-18°C के बीच रहने की उम्मीद है. धूप निकलेगी लेकिन कमजोर रहेगी, ठंड कम नहीं होगी.

  • 06:31 (IST) 11 Jan 2026

    Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में सुबह का तापमान

    Delhi AQI Weather LIVE Today: आज सुबह दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5-6°C के आसपास दर्ज किया गया है (IMD के अनुसार Safdarjung और अन्य स्टेशनों पर लगभग 5-6 डिग्री, कुछ जगहों पर 4-5°C तक गिरावट देखी गई). यह सीजन का काफी कम तापमान है, और शीतलहर का प्रभाव बरकरार है.

