Delhi AQI Weather LIVE Today: बारिश का खतरा खत्म? एयरपोर्ट ने जारी की फ्लाइट डिले का हाई अलर्ट; AQI देखकर होश उड़ जाएंगे!

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में लगातार ठंड अपना कहर बरसा रही है. राजधानी और उत्तर भारत के तापमान में अच्छी-खासी गिरावट देखने को मिल रही है. दिल्ली-NCR और आसपास के राज्यों में शुक्रवार को मौसम की पहली बारिश भी देखने को मिली. कोहरे और ठंडी हवा के चलते लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, 16 जनवरी तक मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. सुबह और शाम के वक्त कोहरे और ठंडी हवा का कहर फिलहाल जारी रहेगी. आज का मौसम की हर एक जानकारी चाहिए तो आपको https://www.inkhabar.com/ की वेबसाइट से जुड़े रहना होगा.