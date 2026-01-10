Live

Delhi AQI Weather LIVE Today: क्या आज भी होगी दिल्ली-NCR में बारिश, IMD ने जारी किया ताजा अपडेट

🕒 Updated: January 10, 2026 05:57:38 AM IST

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है. वहीं राजधानी में तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की जा रही है. साथ ही दिल्ली और आसपास के NCR इलाके में मौसम अजीब पैटर्न दिखा रहा है। कोहरे और ठंड की लहर के बीच, शुक्रवार सुबह लोगों ने इस मौसम की पहली बारिश देखी। इतना ही नहीं इसे लेकर मौसम विभाग का कहना है कि 16 जनवरी तक मौसम में बदलाव होता रहेगा। सुबह के समय पूरे इलाके में कोहरा छाया रहेगा, जबकि दिन में धूप निकलने की उम्मीद है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से हल्की बारिश की भी संभावना है। वहीं अगर आपको आज का मौसम की हर एक जानकारी चाहिए तो आपको https://www.inkhabar.com/ की वेबसाइट से जुड़े रहना होगा। 

Delhi AQI Weather LIVE Today: क्या आज भी होगी दिल्ली-NCR में बारिश, IMD ने जारी किया ताजा अपडेट

  • 05:55 (IST) 10 Jan 2026

    Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली का मौसम

    Delhi AQI Weather LIVE Today: अगले सात दिनों में दिल्ली में मौसम में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है. ठंड का मौसम बना रहेगा, और न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में और गिरावट आ सकती है.

