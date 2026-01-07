Delhi AQI Weather Live Today: सावधान! दिल्ली में अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड, धड़ाम से गिरेगा पारा; जानिए क्या है फ्लाइट्स और ट्रेनों की स्थति

delhi weather

Delhi AQI Weather Live Today: पिछले तीन दिनों से दिल्ली-एनसीआर में लगातार धूप निकल रही थी. 1 जनवरी से मौसम साफ़ था. दिन में धूप से ठंड से थोड़ी राहत मिली, लेकिन आज से दिल्ली-एनसीआर में मौसम फिर से बदल जाएगा. खासकर दिल्ली में आज बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने की उम्मीद है. दिल्ली में तापमान गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. दिल्ली के लोगों के लिए कोल्ड डे अलर्ट भी जारी किया गया है. राजधानी में कड़ाके की ठंड जारी है. न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 18 डिग्री तक पहुंच सकता है. सुबह घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी कम रहेगी, और प्रदूषण का स्तर बहुत खराब कैटेगरी में रहेगा.