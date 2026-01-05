Live

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में ठंडी हवाओं का सितम! छाएगा घना कोहरा, यहां जानें आज कैसा रहेगा राजधानी का मौसम

🕒 Updated: January 5, 2026 06:05:46 AM IST

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में बढ़ती ठंड ने लोगों को झंकझोर कर रख दिया है. जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में ठंडी हवाओं ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा दी है. जनवरी 2026 के पहले कुछ दिनों में आसमान साफ ​​रहने और विजिबिलिटी बेहतर होने के बाद, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को कहा कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा. शीतलहर भी जारी रहने की संभावना है, और सोमवार को तापमान में गिरावट आ सकती है.

  • 06:03 (IST) 05 Jan 2026

    Delhi AQI Weather LIVE Today: इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की

    Delhi AQI Weather LIVE Today: इंडिगो ने रविवार को एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके यात्रियों को चेतावनी दी है कि भारत के कई एयरपोर्ट पर सुबह-सुबह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने के कारण फ्लाइट्स में दिक्कतें आ सकती हैं. एयरलाइन ने कहा कि हैदराबाद, रांची, अगरतला, देहरादून, गुवाहाटी और भुवनेश्वर में सुबह के समय विजिबिलिटी कम रहने की उम्मीद है, जिससे फ्लाइट ऑपरेशन पर असर पड़ सकता है. इंडिगो ने अपनी एडवाइजरी में कहा, "इन घंटों के दौरान, विजिबिलिटी अचानक कम हो सकती है, जिससे फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हो सकते हैं."

