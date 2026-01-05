Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में ठंडी हवाओं का सितम! छाएगा घना कोहरा, यहां जानें आज कैसा रहेगा राजधानी का मौसम

aaj ka mausam

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में बढ़ती ठंड ने लोगों को झंकझोर कर रख दिया है. जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में ठंडी हवाओं ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा दी है. जनवरी 2026 के पहले कुछ दिनों में आसमान साफ ​​रहने और विजिबिलिटी बेहतर होने के बाद, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को कहा कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा. शीतलहर भी जारी रहने की संभावना है, और सोमवार को तापमान में गिरावट आ सकती है.