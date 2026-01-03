Live

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में पड़ रही हाड़ गला देने वाली ठंड, कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी; जानें आज कैसा रहेगा मौसम

🕒 Updated: January 3, 2026 12:16:05 PM IST

Delhi AQI Weather LIVE Today: 1 और 2 जनवरी को आसमान आंशिक रूप से साफ रहने के बाद, 2026 के तीसरे दिन दिल्ली-एनसीआर में घना कोहरा छाने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को येलो अलर्ट जारी किया. शनिवार को न्यूनतम तापमान छह से आठ डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, और अधिकतम तापमान 17-19 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. अगर आप दिल्ली के मौसम की पल-पल की अपडेट लेना चाहते हैं तो आपको inkhabar की वेबसाइट से जुड़े रहना होगा. 

Delhi AQI Weather LIVE Today: 1 और 2 जनवरी को आसमान आंशिक रूप से साफ रहने के बाद, 2026 के तीसरे दिन दिल्ली-एनसीआर में घना कोहरा छाने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को येलो अलर्ट जारी किया.

Live Updates

  • 12:15 (IST) 03 Jan 2026

    Delhi AQI Weather LIVE Today: तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे

    Delhi AQI Weather LIVE Today: जम्मू और कश्मीर में, भद्रवाह घाटी के ऊंचे इलाके ताज़ी बर्फ की चादर से ढक गए हैं. तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाने के कारण, इस इलाके में कई पानी के स्रोत जम गए हैं, जिससे घाटी की खूबसूरत सर्दियों की सुंदरता और बढ़ गई है.

  • 12:04 (IST) 03 Jan 2026

    Delhi AQI Weather LIVE Today: फ्लाइट में देरी की चेतावनी

    Delhi AQI Weather LIVE Today: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चेतावनी दी है कि उत्तरी भारत के कुछ एयरपोर्ट पर खराब मौसम के कारण कम विजिबिलिटी से फ्लाइट ऑपरेशन पर असर पड़ सकता है. एडवाइजरी में कहा गया है कि सेवाओं में देरी हो सकती है या होल्डिंग टाइम बढ़ सकता है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले एयरलाइंस से अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करें, एयरपोर्ट और एयरलाइन के निर्देशों का पालन करें, और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें.

  • 11:12 (IST) 03 Jan 2026

    Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में फ्लाइट ऑपरेशन बाधित और कई फ्लाइट्स लेट

    Delhi AQI Weather LIVE Today: घने कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स लेट हो गईं और फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हुए, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम हो गई और दिल्ली में एयर ट्रैफिक मूवमेंट पर असर पड़ा.

  • 10:22 (IST) 03 Jan 2026

    Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया

    Delhi AQI Weather LIVE Today: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 1.2 डिग्री ज़्यादा है. विभाग ने बताया कि 3 जनवरी से 6 जनवरी के बीच शहर के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है.

  • 09:21 (IST) 03 Jan 2026

    Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली का मौसम

    Delhi AQI Weather LIVE Today: CPCB (सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) के मुताबिक, अक्षरधाम के आस-पास AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 282 है, जिसे 'खराब' कैटेगरी में रखा गया है.

