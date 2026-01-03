Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में पड़ रही हाड़ गला देने वाली ठंड, कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी; जानें आज कैसा रहेगा मौसम

Delhi AQI Weather LIVE Today: 1 और 2 जनवरी को आसमान आंशिक रूप से साफ रहने के बाद, 2026 के तीसरे दिन दिल्ली-एनसीआर में घना कोहरा छाने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को येलो अलर्ट जारी किया. शनिवार को न्यूनतम तापमान छह से आठ डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, और अधिकतम तापमान 17-19 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. अगर आप दिल्ली के मौसम की पल-पल की अपडेट लेना चाहते हैं तो आपको inkhabar की वेबसाइट से जुड़े रहना होगा.

