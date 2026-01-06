Delhi AQI Weather LIVE Today: क्या दिल्ली में खत्म हो गया जहरीली हवा का प्रकोप? जानें आज का AQI,फ्लाइट एडवाइजरी और मौसम का पूर्वानुमान

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में बढ़ती ठंड ने लोगों को झंकझोर कर रख दिया है. वहीं मंगलवार सुबह दिल्ली का ओवरऑल AQI 277 रहा, जिससे ज़हरीली हवा से जूझ रहे निवासियों को काफ़ी राहत मिली. हालांकि कई इलाकों में हवा की क्वालिटी में सुधार हुआ, लेकिन शहर के कुछ हिस्से अभी भी गंभीर कैटेगरी में बने हुए हैं, और दिल्ली में कई जगहों पर AQI 300 के पार चला गया. आज दिल्ली में AQI में गिरावट से यात्रियों और निवासियों की कुछ चिंताएँ कम हुई हैं, जो बढ़ते प्रदूषण के कारण अस्थायी रूप से दूसरी जगह जाने पर विचार कर रहे थे. हालांकि दिल्ली में मौजूदा AQI अभी भी ‘खराब’ से ‘बहुत खराब’ रेंज में है, लेकिन यह पहले के ‘बहुत गंभीर’ लेवल से काफी बेहतर है. प्राइवेट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म के अनुसार, आज दिल्ली का AQI 294 रहा. इस बीच, दिल्ली का तापमान गिरकर 18°C हो गया, जिससे सुबह-सुबह ठंड बढ़ गई.
Delhi AQI Weather LIVE Today: हरियाणा और पंजाब के कई विचारधाराओं में सोमवार को कड़ाके की ठंड की स्थिति रही और हरियाणा का नारनौल तीन डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा. पंजाब के बठिंडा और पोलैंड में भी भीषण ठंड पड़ रही है, जहां न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.
Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली AQI आज
मुंडका - 324
नजफगढ़ - 209
नरेला- 287
नेहरू नगर - 340
नॉर्थ कैंपस, डीयू - 262
ओखला चरण 2 - 313
पंजाबी बाग - 295
आर के पुरम - 315
रोहिणी-314
अलीपुर-296