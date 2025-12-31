Live

Delhi AQI Weather LIVE Today: 148 फ्लाइट्स कैंसिल, घने कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली! प्रदूषण ने भी तोड़े सारे रिकॉर्ड

🕒 Updated: December 31, 2025 11:16:55 AM IST

delhi weather
delhi weather

Delhi AQI Weather LIVE Today: बुधवार सुबह दिल्लीNCR में घना कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी कम रही. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के अनुसार, मंगलवार को हवा की क्वालिटी में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन यह ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में बनी रही. एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को हवा की क्वालिटीगंभीरकैटेगरी में जा सकती है, जिसके बाद 2 जनवरी को यह फिर सेबहुत खराबहो जाएगी, और अगले छह दिनों तक भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है. अधिकारियों ने खराब स्थिति का कारण 6,000 वर्ग मीटर प्रति सेकंड से कम अनफेवरेबल वेंटिलेशन इंडेक्स और 10 किमी प्रति घंटे से कम हवा की गति को बताया. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को घने कोहरे की स्थिति का अनुमान लगाया है.

वहीं अगर दिल्ली के मौसम की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में इस समय कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है हर तरफ धुंध छाई हुई है और इससे सबसे ज्यादा परेशानी सड़क पर चल रहे यात्रियों को हो रही है. वहीं इस कड़ाके की ठंड ने सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि यूपी बिहार हिमाचल में भी कोहराम मचाया हुआ है. लाइव अपडेट के लिए https://www.inkhabar.com/ को फॉलो करें.

Delhi AQI Weather LIVE UPDATE: दिल्ली के मौसम की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में इस समय कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है हर तरफ धुंध छाई हुई है और इससे सबसे ज्यादा परेशानी सड़क पर चल रहे यात्रियों को हो रही है.

Live Updates

  • 11:16 (IST) 31 Dec 2025

    Delhi AQI Weather LIVE Today: कई राज्य में बारिश का अलर्ट

    Delhi AQI Weather LIVE Today: IMD के अनुसार, कड़ाके की ठंड के बावजूद इन छह उत्तरी राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 30 दिसंबर से 1 जनवरी, 2026 के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में भारी बारिश/बर्फबारी होने की बहुत अधिक संभावना है.

  • 10:15 (IST) 31 Dec 2025

    Delhi AQI Weather LIVE Today: आज दिल्ली एयरपोर्ट पर 148 फ्लाइट्स कैंसिल, 2 डायवर्ट

    Delhi AQI Weather LIVE Today: सूत्रों के मुताबिक, ऑपरेशनल दिक्कतों के कारण बुधवार, 31 दिसंबर को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) पर कुल 148 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं. मिली जानकारी के अनुसार, कुल कैंसिलेशन में 70 जाने वाली फ्लाइट्स और 78 आने वाली फ्लाइट्स शामिल थीं. इसके अलावा, दो फ्लाइट्स को डायवर्ट भी किया गया.

  • 09:26 (IST) 31 Dec 2025

    Delhi AQI Weather LIVE Today: ट्रेनों पर पड़ा बुरा असर

    Delhi AQI Weather LIVE Today: कोहरे की वजह से कई ट्रेनें कई घंटे लेट चल रही हैं. दिल्ली राजधानी में आने वाली लगभग सभी ट्रेनें 1 से 2 घंटे देरी से चल रही हैं. मंगलवार को 100 से ज़्यादा ट्रेनें 2 से 15 घंटे तक लेट रहीं. तेजस एक्सप्रेस जैसी VIP ट्रेनें भी 11 घंटे लेट थीं. आज भी हालात ऐसे ही लग रहे हैं. बहुत कम विज़िबिलिटी के कारण ट्रेनें आउटर स्टेशनों पर खड़ी दिख रही हैं. बुधवार को नई दिल्ली और उसके आस-पास से चलने वाली 104 ट्रेनें लेट चल रही हैं, जबकि दो ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है.

  • 08:20 (IST) 31 Dec 2025

    Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया

    Delhi AQI Weather LIVE Today: बुधवार सुबह दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई और रोज़ाना की आवाजाही पर असर पड़ा. गाजियाबाद के इंदिरापुरम की तस्वीरों में सड़कें घने कोहरे से ढकी हुई दिखीं, क्योंकि ठंड का मौसम बना हुआ है.

  • 07:19 (IST) 31 Dec 2025

    Delhi AQI Weather LIVE Today: इंडिगो फ्लाइट में हो सकती है देरी

    Delhi AQI Weather LIVE Today: इंडिगो ने बुधवार को एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को दिल्ली और उत्तर भारत के कई एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण फ्लाइट में रुकावट की संभावना के बारे में चेतावनी दी, क्योंकि सुबह के घंटों में कम विजिबिलिटी बनी रही. एयरलाइन ने कहा कि अगर कोहरे की स्थिति बनी रहती है तो दिन बढ़ने के साथ-साथ डिपार्चर और अराइवल प्रभावित हो सकते हैं. इंडिगो ने आगे कहा कि वह स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रही है और रुकावट को कम करने के लिए ज़रूरत पड़ने पर ऑपरेशनल एडजस्टमेंट कर रही है.

Load More

वेब स्टोरीज

Fit After 40: इन सितारों ने 40 के बाद हासिल...

December 30, 2025

पार्टी की शान, नए साल के जश्न के लिए खास...

December 30, 2025

परदे पर जादू, 2025 की वो जोड़ियां जिन्होंने जीता दर्शकों...

December 30, 2025

DIY ब्यूटी हैक्स, अब घर पर ही आसान नुस्खे का...

December 30, 2025

खुशी कपूर के 8 शानदार लुक्स जिन्हें आप कर सकते...

December 30, 2025

Skin Tips: सर्दियों में चमकदार त्वचा का सीक्रेट है ये...

December 30, 2025
Delhi AQI Weather LIVE Today: 148 फ्लाइट्स कैंसिल, घने कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली! प्रदूषण ने भी तोड़े सारे रिकॉर्ड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi AQI Weather LIVE Today: 148 फ्लाइट्स कैंसिल, घने कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली! प्रदूषण ने भी तोड़े सारे रिकॉर्ड
Delhi AQI Weather LIVE Today: 148 फ्लाइट्स कैंसिल, घने कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली! प्रदूषण ने भी तोड़े सारे रिकॉर्ड
Delhi AQI Weather LIVE Today: 148 फ्लाइट्स कैंसिल, घने कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली! प्रदूषण ने भी तोड़े सारे रिकॉर्ड
Delhi AQI Weather LIVE Today: 148 फ्लाइट्स कैंसिल, घने कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली! प्रदूषण ने भी तोड़े सारे रिकॉर्ड