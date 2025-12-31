Delhi AQI Weather LIVE Today: 148 फ्लाइट्स कैंसिल, घने कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली! प्रदूषण ने भी तोड़े सारे रिकॉर्ड

delhi weather

Delhi AQI Weather LIVE Today: बुधवार सुबह दिल्ली–NCR में घना कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी कम रही. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के अनुसार, मंगलवार को हवा की क्वालिटी में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन यह ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में बनी रही. एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को हवा की क्वालिटी ‘गंभीर‘ कैटेगरी में जा सकती है, जिसके बाद 2 जनवरी को यह फिर से ‘बहुत खराब‘ हो जाएगी, और अगले छह दिनों तक भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है. अधिकारियों ने खराब स्थिति का कारण 6,000 वर्ग मीटर प्रति सेकंड से कम अनफेवरेबल वेंटिलेशन इंडेक्स और 10 किमी प्रति घंटे से कम हवा की गति को बताया. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को घने कोहरे की स्थिति का अनुमान लगाया है.

वहीं अगर दिल्ली के मौसम की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में इस समय कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है हर तरफ धुंध छाई हुई है और इससे सबसे ज्यादा परेशानी सड़क पर चल रहे यात्रियों को हो रही है. वहीं इस कड़ाके की ठंड ने सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि यूपी बिहार हिमाचल में भी कोहराम मचाया हुआ है. लाइव अपडेट के लिए https://www.inkhabar.com/ को फॉलो करें.