Live

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड…शीतलहर से मिली थोड़ी-सी राहत, कोहरे का ‘येलो अलर्ट’ जारी

🕒 Updated: January 18, 2026 06:47:10 AM IST

Delhi AQI Weather LIVE Today: जनवरी के दो हफ्ते बीत खत्म हो चुके है. लेकिन ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है. दिल्ली-NCR में ठंड ने कोहरान मचाया हुआ है. कल शनिवार को पूरे दिन धूप की झलक भी देखने को नहीं. ठंडी हवा और कोहरे से पुरी दिल्ली ढकी हुई थी. हालांकि, कई इलाकों में, दोपहर में धूप के बावजूद ठंडी हवा के कारण ठंड का अहसास हो रहा था. आज सुबह से कोहरा और ठंडी हवा से दिल्ली घिरी हुई है. मौसम विभाग ने कोहरे के कारण येलो अलर्ट जारी कर दिया है. 23 से 26 जनवरी के बीच ठंड कहर बरसाती नजर आ सकती है.वहीं अगर आपको दिल्ली के मौसम से जुड़ा कोई भी अपडेट जानना है तो वो आपको inkhabar की वेबसाइट पर बने रहने से मिलेगा. 

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड…शीतलहर से मिली थोड़ी-सी राहत, कोहरे का ‘येलो अलर्ट’ जारी
Delhi AQI Weather LIVE Today: जनवरी के दो हफ्ते बीत खत्म हो चुके है. लेकिन ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है. दिल्ली-NCR में ठंड ने कोहरान मचाया हुआ है. कल शनिवार को पूरे दिन धूप की झलक भी देखने को नहीं. ठंडी हवा और कोहरे से पुरी दिल्ली ढकी हुई थी. हालांकि, कई इलाकों में, दोपहर में धूप के बावजूद ठंडी हवा के कारण ठंड का अहसास हो रहा था. आज सुबह से कोहरा और ठंडी हवा से दिल्ली घिरी हुई है. मौसम विभाग ने कोहरे के कारण येलो अलर्ट जारी कर दिया है. 23 से 26 जनवरी के बीच ठंड कहर बरसाती नजर आ सकती है.वहीं अगर आपको दिल्ली के मौसम से जुड़ा कोई भी अपडेट जानना है तो वो आपको inkhabar की वेबसाइट पर बने रहने से मिलेगा.

Live Updates

  • 06:45 (IST) 18 Jan 2026

    Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली-NCR का तापमान

    Delhi AQI Weather LIVE Today: मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 18 जनवरी को न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है.  19 और 20 जनवरी को न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दोनों ही दिन दोपहर के वक्त हवा की गति महज 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी. 

  • 06:18 (IST) 18 Jan 2026

    Delhi AQI Weather LIVE Today: मौसम विभाग दी जानकारी

    Delhi AQI Weather LIVE Today: मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 4 दिन तक शीतलहर चलने की संभावना तो नहीं जताई है. लेकिन कोहरे यलो अलर्ट जारी किया है.

  • 06:09 (IST) 18 Jan 2026

    Delhi AQI Weather LIVE Today: शीतलहर से थोड़ी राहत

    Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली के लोगों को  आज शीतलहर से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन कड़ाके की ठंड अब भी बनी हुई है. 

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड…शीतलहर से मिली थोड़ी-सी राहत, कोहरे का ‘येलो अलर्ट’ जारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड…शीतलहर से मिली थोड़ी-सी राहत, कोहरे का ‘येलो अलर्ट’ जारी
Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड…शीतलहर से मिली थोड़ी-सी राहत, कोहरे का ‘येलो अलर्ट’ जारी
Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड…शीतलहर से मिली थोड़ी-सी राहत, कोहरे का ‘येलो अलर्ट’ जारी
Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड…शीतलहर से मिली थोड़ी-सी राहत, कोहरे का ‘येलो अलर्ट’ जारी