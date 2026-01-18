Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड…शीतलहर से मिली थोड़ी-सी राहत, कोहरे का ‘येलो अलर्ट’ जारी

Delhi AQI Weather LIVE Today: जनवरी के दो हफ्ते बीत खत्म हो चुके है. लेकिन ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है. दिल्ली-NCR में ठंड ने कोहरान मचाया हुआ है. कल शनिवार को पूरे दिन धूप की झलक भी देखने को नहीं. ठंडी हवा और कोहरे से पुरी दिल्ली ढकी हुई थी. हालांकि, कई इलाकों में, दोपहर में धूप के बावजूद ठंडी हवा के कारण ठंड का अहसास हो रहा था. आज सुबह से कोहरा और ठंडी हवा से दिल्ली घिरी हुई है. मौसम विभाग ने कोहरे के कारण येलो अलर्ट जारी कर दिया है. 23 से 26 जनवरी के बीच ठंड कहर बरसाती नजर आ सकती है.वहीं अगर आपको दिल्ली के मौसम से जुड़ा कोई भी अपडेट जानना है तो वो आपको inkhabar की वेबसाइट पर बने रहने से मिलेगा.
Delhi AQI Weather LIVE Today: मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 18 जनवरी को न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है. 19 और 20 जनवरी को न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दोनों ही दिन दोपहर के वक्त हवा की गति महज 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी.
Delhi AQI Weather LIVE Today: मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 4 दिन तक शीतलहर चलने की संभावना तो नहीं जताई है. लेकिन कोहरे यलो अलर्ट जारी किया है.
#WATCH | Delhi | Visuals around the Barapullah flyover area as a thick layer of toxic smog engulfs the national capital. pic.twitter.com/CcJXqapZQ9— ANI (@ANI) January 18, 2026
Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली के लोगों को आज शीतलहर से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन कड़ाके की ठंड अब भी बनी हुई है.