Delhi AQI Weather LIVE Today: नए साल का जश्न पर जहरीली हवा बनी रुकावट! दिल्ली में झमाझम बारिश के आसार!

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली-एनसीआर में नए साल की शुरुआत लगातार खतरनाक माहौल में हुई, जहां हवा में प्रदूषण, घना कोहरा और कड़ाके की ठंड ने मिलकर पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अस्त-व्यस्त कर दिया. कैलेंडर बदलने के बावजूद, मौसम की स्थिति में सुधार के बहुत कम संकेत दिखे, क्योंकि अधिकारियों ने निवासियों को लगातार कम विज़िबिलिटी और यात्रा में संभावित रुकावटों के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी. इसी कड़ी में जान लेते हैं कि आज राजधानी का मौसम कैसा रहने वाला है. वहीं मौसम की पल-पल के अपडेट के लिए आपको inkhabar की वेबसाइट से जुड़े रहना होगा.

