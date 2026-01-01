Live

Delhi AQI Weather LIVE Today: नए साल का जश्न पर जहरीली हवा बनी रुकावट! दिल्ली में झमाझम बारिश के आसार!

🕒 Updated: January 1, 2026 11:57:06 AM IST

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली-एनसीआर में नए साल की शुरुआत लगातार खतरनाक माहौल में हुई, जहां हवा में प्रदूषण, घना कोहरा और कड़ाके की ठंड ने मिलकर पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अस्त-व्यस्त कर दिया. कैलेंडर बदलने के बावजूद, मौसम की स्थिति में सुधार के बहुत कम संकेत दिखे, क्योंकि अधिकारियों ने निवासियों को लगातार कम विज़िबिलिटी और यात्रा में संभावित रुकावटों के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी. इसी कड़ी में जान लेते हैं कि आज राजधानी का मौसम कैसा रहने वाला है. वहीं मौसम की पल-पल के अपडेट के लिए आपको inkhabar की वेबसाइट से जुड़े रहना होगा. 

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली-एनसीआर में नए साल की शुरुआत लगातार खतरनाक माहौल में हुई, जहां हवा में प्रदूषण, घना कोहरा और कड़ाके की ठंड ने मिलकर पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अस्त-व्यस्त कर दिया.

Live Updates

  • 11:56 (IST) 01 Jan 2026

    Delhi AQI Weather LIVE Today: एयर इंडिया ने संभावित फ्लाइट रुकावटों की चेतावनी दी

    Delhi AQI Weather LIVE Today: एयर इंडिया ने गुरुवार सुबह यात्रियों को दिल्ली समेत उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी के कारण संभावित फ्लाइट रुकावटों की चेतावनी दी है.

    एक ट्रैवल एडवाइजरी में, एयरलाइन ने कहा कि मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार घना कोहरा छा सकता है, जिससे उसके पूरे नेटवर्क में फ्लाइट शेड्यूल प्रभावित हो सकता है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें.

    एयर इंडिया ने कहा कि उसने रुकावटों को कम करने के लिए पहले से कदम उठाए हैं और देरी, डायवर्जन या कैंसलेशन की स्थिति में यात्रियों की मदद के लिए ग्राउंड स्टाफ तैयार है.

  • 11:17 (IST) 01 Jan 2026

    Delhi AQI Weather LIVE Today: इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी की जारी

    • Delhi AQI Weather LIVE Today: इंडिगो ने गुरुवार को एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को गुवाहाटी में लगातार कोहरे के कारण संभावित देरी के बारे में चेतावनी दी है, जिससे एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन धीमा हो गया है.
    • एक बयान में, एयरलाइन ने कहा कि गुवाहाटी से आने-जाने वाली फ्लाइट्स, साथ ही उसके नेटवर्क के कुछ रूट्स पर भी थोड़ी देरी हो सकती है क्योंकि क्रू खराब मौसम की स्थिति में काम कर रहे हैं.
    • इंडिगो ने यात्रियों को सलाह दी है कि असुविधा से बचने के लिए एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर लेटेस्ट फ्लाइट स्टेटस चेक कर लें.

  • 11:06 (IST) 01 Jan 2026

    Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली-NCR और उत्तर भारत में आंधी-तूफान की संभावना

    Delhi AQI Weather LIVE Today: उत्तर-पश्चिम भारत में तेज़ सतही पूर्वी हवाओं से आंधी-तूफान आने के संकेत मिले हैं, जो पहले ही उत्तर-पश्चिम राजस्थान में शुरू हो गए हैं. यह मौसम प्रणाली दिल्ली-NCR, हरियाणा और पंजाब की ओर बढ़ सकती है, जिससे बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी. इसका असर आज दोपहर बाद तक महसूस होने की उम्मीद है. बारिश से तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे पूरे इलाके में मौसम गीला और ठंडा हो जाएगा.

  • 10:32 (IST) 01 Jan 2026

    Delhi AQI Weather LIVE Today: कैसा रहेगा आज का मौसम

    Delhi AQI Weather LIVE Today: मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से गुरुवार को दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इससे तापमान में और गिरावट आने की उम्मीद है.

  • 09:41 (IST) 01 Jan 2026

    Delhi AQI Weather LIVE Today: बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश की संभावना

    Delhi AQI Weather LIVE Today: भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रह सकते हैं, और कुछ इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश की संभावना है. हल्की बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन मौसम ठंडा और धुंध भरा रहने की उम्मीद है.

