Datia UpChunav voting 2026 Live Update: शांतिपूर्ण मतदान के लिए 1,422 सुरक्षाकर्मी तैनात

Datia By-Poll Live Update: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर आज वोटिंग होने वाली है. दतिया में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की तरफ से उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. यह उपचुनाव तब जरूरी हो गया जब कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी के एक मामले में दिल्ली की अदालत द्वारा तीन साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजेंद्र भारती ने 2023 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा को हराया था.

दतिया उपचुनाव को लेकर वोटिंग आज

बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला

इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह के बीच है. ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस के घनश्याम सिंह स्थानीय पूर्व शाही परिवार से आते हैं, तो वहीं, दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी की उम्मीदवारी को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में नाराजगी की खबरें भी सामने आई थीं.

ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या मतदाता रिकॉर्ड संख्या में वोट डालकर अपना पिछला फैसला बदलेंगे या फिर भारी मतदान का फायदा बीजेपी के बजाय कांग्रेस को मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब 3 अगस्त को वोटों की गिनती के बाद ही पता चलेंगे.