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Datia UpChunav result 2026 live updates: दतिया विधानसभा उपचुनाव में 71.44 प्रतिशत हुआ मतदान, राजेंद्र भारती का बड़ा दावा

🕒 Updated: August 3, 2026 07:57:57 AM IST

Madhya Pradesh UpChunav Result Live Update: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर 30 जुलाई को वोटिंग हुई थी. जिनके नतीजे आज यानी सोमवार (03 अगस्त, 2026) को आने वाले हैं. दतिया विधानसभा उपचुनाव में एक तरफ जहां कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी कड़ी चुनौती दे रहे हैं. हालांकि, मतगणना से पहले दोनों उम्मीदवार अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार मुकाबला बेहद कड़ा रहा है.

दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना आज
दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना आज

दतिया विधानसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है. कांग्रेस के पूर्व विधायक कुंवर घनश्याम सिंह, भाजपा के नए उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और आजाद समाज पार्टी (केआर) के नेता दामोदर सिंह यादव के बीच सीधा मुकाबला है. पीतांबरा मंदिर के लिए प्रसिद्ध दतिया सीट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर 30 जुलाई को वोटिंग हुई थी. जिसको लेकर आज यानी सोमवार (03 अगस्त, 2026) को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी. वोटों की गिनती शुरू होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस दोनों ही जीत का दावा कर रही हैं. राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और समर्थक गिनती की प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं.

इस उपचुनाव के लिए बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को और कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को मैदान में उतारा था. दोनों उम्मीदवारों ने जोर-शोर से प्रचार किया; दोनों पार्टियों के नेताओं ने वोटरों को लुभाने के लिए कई जनसभाएं, रोड शो और घर-घर जाकर प्रचार अभियान चलाए.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि इस बार मुकाबला बेहद कड़ा रहा है. वोटिंग के बाद के राजनीतिक संकेतों और पार्टी कार्यकर्ताओं के दावों की वजह से यह सीट चर्चा का केंद्र बन गई है. बीजेपी का कहना है कि उसे सरकारी योजनाओं और अपनी संगठनात्मक ताकत का फायदा मिलेगा, जबकि कांग्रेस का दावा है कि जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है और वही जीतेगी.

दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपने-अपने उम्मीदवारों के लिए जमकर प्रचार किया. भाजपा के लिए यह सीट खास महत्व रखती है, क्योंकि इसे लंबे समय तक पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है. 2023 में कांग्रेस से हार के बाद बीजेपी इस क्षेत्र में अपना प्रभाव वापस मजबूत करने की कोशिश कर रही है.

दतिया विधानसभा उपचुनाव में शाम 6 बजे तक 71.44 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. यह आंकड़ा 2023 विधानसभा चुनाव के 80.2 प्रतिशत मतदान से कम रहा. विशेषज्ञों के अनुसार, कम मतदान कई कारणों से हो सकता है, जिनमें मतदाताओं की भागीदारी, मौसम और मतदान की सुविधा जैसे फैक्टर शामिल हैं.

राजेंद्र भारती ने कहा कि पार्टी की कार्रवाई से उन पर कोई असर नहीं पड़ा है. उन्होंने दावा किया कि वह 2028 के विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाएंगे और जनता के बीच अपनी पकड़ साबित करेंगे.

Madhya Pradesh UpChunav Result Live Update: राजेंद्र भारती ने कहा कि पार्टी की कार्रवाई से उन पर कोई असर नहीं पड़ा है. उन्होंने दावा किया कि वह 2028 के विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाएंगे और जनता के बीच अपनी पकड़ साबित करेंगे.

Live Updates

  • 07:57 (IST) 03 Aug 2026

    राजेंद्र भारती का बड़ा दावा

    राजेंद्र भारती ने कहा कि पार्टी की कार्रवाई से उन पर कोई असर नहीं पड़ा है. उन्होंने दावा किया कि वह 2028 के विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाएंगे और जनता के बीच अपनी पकड़ साबित करेंगे.

  • 07:44 (IST) 03 Aug 2026

    दतिया विधानसभा उपचुनाव में 71.44 प्रतिशत हुआ मतदान

    दतिया विधानसभा उपचुनाव में शाम 6 बजे तक 71.44 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. यह आंकड़ा 2023 विधानसभा चुनाव के 80.2 प्रतिशत मतदान से कम रहा. विशेषज्ञों के अनुसार, कम मतदान कई कारणों से हो सकता है, जिनमें मतदाताओं की भागीदारी, मौसम और मतदान की सुविधा जैसे फैक्टर शामिल हैं.

  • 07:37 (IST) 03 Aug 2026

    दतिया विधानसभा उपचुनाव में बड़े-बड़े नेताओं ने किया चुनाव प्रचार

    दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपने-अपने उम्मीदवारों के लिए जमकर प्रचार किया. भाजपा के लिए यह सीट खास महत्व रखती है, क्योंकि इसे लंबे समय तक पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है. 2023 में कांग्रेस से हार के बाद बीजेपी इस क्षेत्र में अपना प्रभाव वापस मजबूत करने की कोशिश कर रही है.

  • 07:22 (IST) 03 Aug 2026

    बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी-अपनी जीत का कर रहे दावा

    बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मुकाबला बेहद कड़ा हुआ है.

  • 07:13 (IST) 03 Aug 2026

    दतिया विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिल रहा त्रिकोणीय मुकाबला

    दतिया विधानसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है. कांग्रेस के पूर्व विधायक कुंवर घनश्याम सिंह, भाजपा के नए उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और आजाद समाज पार्टी (केआर) के नेता दामोदर सिंह यादव के बीच सीधा मुकाबला है. पीतांबरा मंदिर के लिए प्रसिद्ध दतिया सीट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

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