Darbhanga Chunav Result 2025 LIVE: दरभंगा में किसकी होगी जीत, RJD और BJP के बीच कड़ी टक्कर

Darbhanga Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: दरभंगा चुनावी इतिहास को देखें तो पिछले कुछ दशकों में यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दबदबा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. भाजपा के उम्मीदवार संजय सरावगी यहां से लगातार जीतते आ रहे हैं, जिससे यह सीट भाजपा का एक मजबूत किला बन गई है. मुख्य मुकाबले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) भाजपा को कड़ी टक्कर देती रही है.दरभंगा विधानसभा सीट पर अब तक 59.93% मतदान हुआ था. दरभंगा बिहार का एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है जो दरभंगा जिले में स्थित है. 2020 के विधानसभा चुनाव में यह सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी. भाजपा उम्मीदवार संजय सरावगी ने राष्ट्रीय जनता दल के अमरनाथ गामी को 10639 मतों के अंतर से हराया था.

