Danapur Chunav Result 2025 LIVE: दानापुर में किसका बजेगा डंका? BJP या RJD, दोनों उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला

Danapur Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है. हर किसी को परिणाम का बेसब्री से इंतजार है. वहीं आज यानी 14 नवंबर को ही परिणाम घोषित होने हैं. ऐसे में दानापुर विधानसभा सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. 11 नवंबर 2025 को मतदान समाप्त हो गया है और उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है. इस प्रतिष्ठित सीट पर हर चुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला है. जानकारी के मुताबिक, इस बार बीजेपी के रामकृपाल यादव मैदान में हैं जो यहां से विधायक रह चुके हैं, वहीं RJD से रीतलाल राय चुनावी मैदान में खड़े हैं. जानिए कौन जीत रहा है और कौन कितने वोटों से आगे चल रहा है. पल-पल की ताज़ा अपडेट के लिए आपको inkhabar की वेबसाइट से जुड़े रहना होगा.

biharelectionphoto