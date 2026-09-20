Home > क्राइम > अपनी पत्नी को बेच दो…युवराज मनचंदा की हत्या में धोखाधड़ी रैकेट का हाथ? व्हाट्सऐप मैसेज ने खोले कई राज़

अपनी पत्नी को बेच दो…युवराज मनचंदा की हत्या में धोखाधड़ी रैकेट का हाथ? व्हाट्सऐप मैसेज ने खोले कई राज़

Yuvraj Singh Manchanda Murder Case: दिल्ली के सरिता विहार के रहने वाले 31 साल के युवराज सिंह मनचंदा की गुरुग्राम में हत्या कर दी गई और परिवार उसकी तलाश करता रहा. इस मामले में एक व्हाट्सऐप मैसेज सामने आया है. जिसमें लिखा है कि अपनी पत्नी को बेच दो या कुछ करो, बस पैसे चुकाओ. पुलिस अब इस मामले को धोखाधड़ी के एंगल से जांच कर रही है.

By: Sohail Rahman | Published: September 20, 2026 12:04:40 PM IST

युवराज सिंह मनचंदा की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा
युवराज सिंह मनचंदा की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा


Yuvraj Singh Manchanda Murder Case: युवराज सिंह मनचंदा की कथित हत्या के मामले में पुलिस की जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. दरअसल, पुलिस की जांच के दौरान एक वॉट्सएप मैसेज सामने आया है. जिसमें लिखा है कि अपनी पत्नी को बेच दो या कुछ भी करो, बस पैसे चुकाओ. पुलिस हत्या के 2 आरोपियों से जुड़े एक कथित धोखाधड़ी रैकेट की भी जांच कर रही है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह मैसेज एक सीनियर एग्जीक्यूटिव की तरफ से दर्ज कराई गई FIR में बताया गया है.

उन्होंने आरोप लगाया कि मनचंदा की पूर्व सहयोगी अन्या वत्स और उनके पार्टनर संयम सचदेवा से जुड़े एक रैकेट में उनके साथ 1.2 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी हुई.

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पुलिस कर रही जांच

बताया जा रहा है कि पुलिस इस बात की जांच कर रही थी कि क्या मनचंदा को मारे जाने से पहले इन दोनों की कथित गतिविधियों के बारे में पता चल गया है. इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि शिकायतकर्ता, जो एक पब्लिक सेक्टर बैंक की सब्सिडियरी नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट हैं, को कथित तौर पर सितंबर 2024 से निशाना बनाया गया था. शिकायतकर्ता सचदेवा का स्कूल का पुराना साथी था.

ईडी का एक नकली नोटिस भी मिला

रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें WhatsApp पर कथित तौर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) का एक नकली नोटिस मिला. सचदेवा और वत्स ने कथित तौर पर दावा किया कि उनकी सरकार में ऊंचे स्तर पर जान-पहचान है और वे मामले को सुलझाने में मदद कर सकते हैं. इसके अलावा, रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों ने कथित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के नाम से जारी किए गए नकली नोटिस का भी इस्तेमाल किया, जिनमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट और अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट जैसे कानूनों के तहत कथित मामलों का जिक्र था.

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बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए 1.2 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम

शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर 1.2 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम मुख्य रूप से वत्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की. इसके लिए उन्होंने अपनी बचत, लोन और परिवार के सदस्यों से उधार लेकर पैसे का इंतजाम किया था. इसके बाद वत्स ने कथित तौर पर और 26 करोड़ रुपये की मांग की और दावा किया कि शिकायतकर्ता की तरफ से सरकारी एजेंसियों को 13.8 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. धोखाधड़ी का एहसास होने के बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस से संपर्क किया. रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त में पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था.

एफआईआर में वॉट्सएप मैसेज का जिक्र

FIR में उस WhatsApp मैसेज का भी जिक्र है जिसमें शिकायतकर्ता पर दिवाली से पहले पैसे चुकाने का दबाव डाला गया था. जिसमें लिखा था कि अपनी पत्नी को बेच दो या कुछ भी करो, बस पैसे चुकाओ. इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सचदेवा ने कथित तौर पर ग्रेटर नोएडा में लगभग 4.5 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी के मामले में अपनी अलग रह रही पत्नी को धोखा दिया था, जबकि एक अन्य मामला उनकी पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई घरेलू हिंसा की शिकायत से जुड़ा है.

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