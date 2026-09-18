Youtuber Vaishnavi Murder Case: प्रेग्नेंट पत्नी की हत्या करने का अंजाम! सगे भाई ने लिया बहन की मौत का बदला; सड़क पर गिराकर मारे खचाखच चाकू

Youtuber Vaishnavi Murder Case: एक साल पहले, ठीक इसी दिन हुई एक दर्दनाक हत्या ने संयुक्त निजामाबाद जिले को हिला कर रख दिया था. यूट्यूबर वैष्णवी की उसके पति हरिबाबू ने बीच सड़क पर हत्या कर दी थी. उस घटना का दर्द आज भी लोगों के मन में ताजा है. अब ठीक एक साल बाद, उसी तारीख और उसी जगह पर एक और हत्या हो गई. वैष्णवी की हत्या करने वाले उसके पति हरिबाबू की अब वैष्णवी के भाई ने हत्या कर दी. इस घटना से निजामाबाद शहर में सनसनी फैल गई.

वीडियो जारी कर कबूला सच

निजामाबाद में हरिबाबू की हत्या के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है. वैष्णवी के भाई संतोष ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसने ही हरिबाबू की हत्या की है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में संतोष ने कहा कि उसकी बहन वैष्णवी के साथ बहुत अन्याय हुआ था. उसने आरोप लगाया कि वैष्णवी गर्भवती थी, फिर भी हरिबाबू ने उसकी हत्या कर दी. संतोष ने कहा कि उसने अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए हरिबाबू की हत्या की.

‼️Trigger Warning ‼️ Stabbed 8 times in 8 Seconds! Right in the middle of the road on the busy RR junction in Nizamabad, Telangana While politicians are busy in well…. their own politics, the law and order condition is deteriorating at a rapid pace. The murdered man,… pic.twitter.com/sB7DaNioTU — Revathi (@revathitweets) September 17, 2026

‘Hanuman Ansh’ Box Office Collection Day 42: 300 करोड़ भी पार कर गई हनुमान अंश! नहीं ले रही रुकने का नाम; Mirzapur को भी दी धोबी पछाड़

हत्या के बाद कही ये बात

संतोष ने कहा कि वो नहीं चाहता कि किसी और लड़की के साथ उसकी बहन जैसा अन्याय हो. उसने यह भी बताया कि वो इस मामले में खुद पुलिस के सामने जाकर सरेंडर कर रहा है. गौरतलब है कि यूट्यूबर वैष्णवी की उसके पति हरिबाबू ने हत्या कर दी थी. बताया गया था कि उस समय वैष्णवी गर्भवती थी. इस घटना ने उस समय काफी सनसनी पैदा की थी. अब ठीक एक साल बाद, उसी दिन वैष्णवी के भाई संतोष ने हरिबाबू की हत्या कर दी. एक ही परिवार में हुई इन दो लगातार हत्याओं से निजामाबाद के लोग सदमे में हैं. फिलहाल संतोष का सोशल मीडिया पर जारी किया गया वीडियो और हरिबाबू की हत्या की खबर तेजी से वायरल हो रही है.

Suspect Santhosh Surrenders After Confessing to Murder of Haribabu in Selfie Video Santhosh, the man accused of killing YouTuber Vaishnavi’s husband Haribabu at RR Chaurasta in Nizamabad, released a selfie video confessing to the murder. He said he killed Haribabu — who had… pic.twitter.com/BnBl4RTK28 — Digital Prime News (@DigiPrimeNews) September 18, 2026

Sitamarhi Viral Video: गणेश उत्सव में मर्यादा तार-तार, दो लड़कियों ने पकड़े… फिर किया गंदा डांस, आर्केस्ट्रा का वीडियो वायरल