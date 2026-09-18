Home > क्राइम > Youtuber Vaishnavi Murder Case: प्रेग्नेंट पत्नी की हत्या करने का अंजाम! सगे भाई ने लिया बहन की मौत का बदला; सड़क पर गिराकर मारे खचाखच चाकू

Youtuber Vaishnavi Murder Case: प्रेग्नेंट पत्नी की हत्या करने का अंजाम! सगे भाई ने लिया बहन की मौत का बदला; सड़क पर गिराकर मारे खचाखच चाकू

Youtuber Vaishnavi Murder Case: एक साल पहले, ठीक इसी दिन हुई एक दर्दनाक हत्या ने संयुक्त निजामाबाद जिले को हिला कर रख दिया था. यूट्यूबर वैष्णवी की उसके पति हरिबाबू ने बीच सड़क पर हत्या कर दी थी. उस घटना का दर्द आज भी लोगों के मन में ताजा है.

By: Heena Khan | Published: September 18, 2026 10:26:28 AM IST

Youtuber Vaishnavi Murder Case
Youtuber Vaishnavi Murder Case


Youtuber Vaishnavi Murder Case: एक साल पहले, ठीक इसी दिन हुई एक दर्दनाक हत्या ने संयुक्त निजामाबाद जिले को हिला कर रख दिया था. यूट्यूबर वैष्णवी की उसके पति हरिबाबू ने बीच सड़क पर हत्या कर दी थी. उस घटना का दर्द आज भी लोगों के मन में ताजा है. अब ठीक एक साल बाद, उसी तारीख और उसी जगह पर एक और हत्या हो गई. वैष्णवी की हत्या करने वाले उसके पति हरिबाबू की अब वैष्णवी के भाई ने हत्या कर दी. इस घटना से निजामाबाद शहर में सनसनी फैल गई.

वीडियो जारी कर कबूला सच 

निजामाबाद में हरिबाबू की हत्या के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है. वैष्णवी के भाई संतोष ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसने ही हरिबाबू की हत्या की है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में संतोष ने कहा कि उसकी बहन वैष्णवी के साथ बहुत अन्याय हुआ था. उसने आरोप लगाया कि वैष्णवी गर्भवती थी, फिर भी हरिबाबू ने उसकी हत्या कर दी. संतोष ने कहा कि उसने अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए हरिबाबू की हत्या की.

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हत्या के बाद कही ये बात 

संतोष ने कहा कि वो नहीं चाहता कि किसी और लड़की के साथ उसकी बहन जैसा अन्याय हो. उसने यह भी बताया कि वो इस मामले में खुद पुलिस के सामने जाकर सरेंडर कर रहा है. गौरतलब है कि यूट्यूबर वैष्णवी की उसके पति हरिबाबू ने हत्या कर दी थी. बताया गया था कि उस समय वैष्णवी गर्भवती थी. इस घटना ने उस समय काफी सनसनी पैदा की थी. अब ठीक एक साल बाद, उसी दिन वैष्णवी के भाई संतोष ने हरिबाबू की हत्या कर दी. एक ही परिवार में हुई इन दो लगातार हत्याओं से निजामाबाद के लोग सदमे में हैं. फिलहाल संतोष का सोशल मीडिया पर जारी किया गया वीडियो और हरिबाबू की हत्या की खबर तेजी से वायरल हो रही है.

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Tags: crime newshome-hero-pos-6jija sala
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