Home > क्राइम > आधी रात को चीखों से गूंज उठे ‘यशवंतपुर-बीकानेर एक्सप्रेस’ के डिब्बे, अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल यात्री!

आधी रात को चीखों से गूंज उठे ‘यशवंतपुर-बीकानेर एक्सप्रेस’ के डिब्बे, अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल यात्री!

उन्होंने महिलाओं समेत यात्रियों को पीटा और उनसे कैश, मोबाइल फोन और सोने के गहने लूट लिए. विरोध कर रहे यात्रियों पर पत्थर फेंके गए. खिड़कियों से हाथ डालकर लूट की गई. कई यात्री घायल हो गए जिनका इलाज सोलापुर में इलाज चल रहा है.

By: Kajal Jain | Published: July 12, 2026 12:23:20 PM IST

आधी रात को चीखों से गूंज उठे यशवंतपुर-बीकानेर एक्सप्रेस के डिब्बे, अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल यात्री!
आधी रात को चीखों से गूंज उठे यशवंतपुर-बीकानेर एक्सप्रेस के डिब्बे, अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल यात्री!


महाराष्ट्र-कर्नाटक बॉर्डर पर तडावल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के साथ खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया जहां कुछ देर रुकी यशवंतपुर-बीकानेर एक्सप्रेस में सुबह-सुबह लुटेरों ने धावा बोल दिया. उन्होंने महिलाओं समेत यात्रियों को पीटा और उनसे कैश, मोबाइल फोन और सोने के गहने लूट लिए, जिससे रेल यात्रियों में डर का माहौल बन गया. ट्रेन सुबह 2.49 से 4.03 बजे तक 74 मिनट तक स्टेशन पर रही. इस मौके का फायदा उठाकर 4 से 6 अनजान लुटेरे ट्रेन के डिब्बों में घुस गए.  लुटेरों ने S-4, S-6 और S-7 डिब्बों में यात्रियों को निशाना बनाया.  सोलापुर के महेश पवार की पत्नी के गले से करीब 5 तोले की सोने की चेन छीन ली गई.  चोरी हुए सोने की कीमत करीब 1 लाख 43 हजार 500 रुपये है. तीन और यात्रियों के मोबाइल फोन, कैश और कीमती सामान भी लूट लिए गए. लुटेरों ने कुछ जगहों पर खिड़कियों से हाथ डालकर लूटपाट की, जबकि कुछ जगहों पर वे सीधे कोच में घुस गए. घटना के बाद रेलवे प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची. 

खड़कियों से हाथ डाला, सोते लोगों पर टूट पड़े

लुटेरों ने गहरी नींद में सोए यात्रियों से लूट का बेहद शातिराना और हिंसक तरीका अपनाया। कुछ लुटेरे सीधे डिब्बों के अंदर घुस गए, तो कुछ ने खिड़कियों से हाथ डालकर सो रहे यात्रियों का सामान खींचना शुरू कर दिया. लुटेरों ने महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा. सोलापुर के रहने वाले महेश पवार की पत्नी के गले से लुटेरों ने करीब 5 तोले की सोने की चेन झपट ली जिसकी कीमत करीब 1.43 लाख रुपये बताई जा रही है. जब कुछ बहादुर यात्रियों ने इस लूटपाट का विरोध करने की कोशिश की तो लुटेरों ने उन पर पत्थरों से हमला कर दिया जिससे कई यात्री बुरी तरह घायल हो गए.

You Might Be Interested In

यात्रियों के साथ लाखों की लूटपाट

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, लुटेरों ने सोने के गहनों के अलावा यात्रियों के पास मौजूद कैश, कीमती मोबाइल फोन और बैग्स पर हाथ साफ कर दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए. जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। ट्रेन के सोलापुर स्टेशन पहुंचते ही रेलवे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. सबसे पहले घायल यात्रियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है.

सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल

इस घटना ने एक बार फिर ट्रेन में सफर करने वाले आम लोगों की सुरक्षा को लेकर डर पैदा कर दिया है. आधी रात को एक स्टेशन पर ट्रेन 74 मिनट तक खड़ी रही लेकिन वहां कोई सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं था? लुटेरे इतनी आसानी से तीन-तीन डिब्बों में घुसकर तांडव मचाते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी? हालांकि सोलापुर रेलवे पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस की अलग-अलग टीमें तडावल स्टेशन और आसपास के इलाकों में लुटेरों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं. अगर आप भी रात में ट्रेन से सफर करते हैं, तो अपनी खिड़कियों को बंद रखें और अपने कीमती सामान को तकिए के नीचे या सुरक्षित जगह पर ही रखें, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है!

ये भी पढ़ें:- ‘गैर मर्दों से संबंध बनाने का दबाव, सालों तक पिता ने ही…आग से झुलसी युवती ने खोले बाप के घिनौने राज, पुलिस भी सख्ते में..

Tags: Indian Railways NewsMaharashtra Newssolapur newsyashwantpur bikaner express
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रसोई में कॉकरोच ने कर दिया है परेशान, अपनाएं ये...

July 12, 2026

T20I में भारत को किसने सबसे ज्यादा बार हराया? ऑस्ट्रेलिया...

July 12, 2026

कहां घूम रही सारा अली खान?

July 12, 2026

मानसिक रोगों से बचने के लिए कैसी डाइट लें?

July 11, 2026

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए आरारोट?

July 11, 2026

कीवी खाने के 6 फायदे जान आप भी रह जाएंगे...

July 11, 2026
आधी रात को चीखों से गूंज उठे ‘यशवंतपुर-बीकानेर एक्सप्रेस’ के डिब्बे, अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल यात्री!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आधी रात को चीखों से गूंज उठे ‘यशवंतपुर-बीकानेर एक्सप्रेस’ के डिब्बे, अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल यात्री!
आधी रात को चीखों से गूंज उठे ‘यशवंतपुर-बीकानेर एक्सप्रेस’ के डिब्बे, अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल यात्री!
आधी रात को चीखों से गूंज उठे ‘यशवंतपुर-बीकानेर एक्सप्रेस’ के डिब्बे, अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल यात्री!
आधी रात को चीखों से गूंज उठे ‘यशवंतपुर-बीकानेर एक्सप्रेस’ के डिब्बे, अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल यात्री!