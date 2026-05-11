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Maharashtra: पति को मारने के लिए पत्नी और उसके प्रेमी ने रची खौफनाक साजिश, सोते समय दिया बिजली का करंट, फिर क्या हुआ?

Yavatmal Crime News: घायल गजानन मोरे ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी पत्नी के गांव के ही विष्णू कडू आत्राम के साथ कथित अवैध संबंध थे. आरोप है कि दोनों ने मिलकर गजानन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

By: Hasnain Alam | Last Updated: May 11, 2026 5:13:41 PM IST

यवतमाल में पत्नी ने पति को मारने की कोशिश
यवतमाल में पत्नी ने पति को मारने की कोशिश


Yavatmal Crime News: महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के कलंब तहसील के पांगडी गांव से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां कथित अनैतिक संबंधों में पति बाधा बन रहा था, इसलिए पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे बिजली का करंट देकर मारने की कोशिश की. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

घायल गजानन मोरे ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी पत्नी के गांव के ही विष्णू कडू आत्राम के साथ कथित अवैध संबंध थे. आरोप है कि दोनों ने मिलकर गजानन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

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दोनों हाथों के ऊपरी हिस्से झुलसे

शिकायत के अनुसार, 3 मई की रात करीब दो बजे गजानन मोरे अपने घर में सो रहे थे. इसी दौरान उनकी पत्नी ने बिजली की वायर में एल्युमिनियम तार जोड़कर उन्हें करंट लगाया. अचानक तेज झटके से गजानन की नींद खुल गई. इस घटना में उनके दोनों हाथों के ऊपरी हिस्से झुलस गए.

पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया मामला

इसकी जानकारी मिलते ही वडगांव जंगल पुलिस मौके पर पहुंची और घर से बिजली की वायर तथा एल्युमिनियम तार जब्त की. जांच के बाद पुलिस ने 8 मई को भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) और 62(2) के तहत आरोपी पत्नी कवडी मोरे और उसके कथित प्रेमी विष्णू आत्राम को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.

बता दें कि हाल कि दिनों में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं, जहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची और उसे मौत के घाट उतार दिया, तो कहीं साजिश नाकाम भी हुई. हालांकि, वे कानूनी शिकंजे से बच नहीं पाते. फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

ये भी पढ़ें:-आज से तू हलाल नहीं हराम हो गई… फोन पर पत्नी से ये कहते हुए पति बोला- ‘तलाक-तलाक-तलाक’

Tags: crime newsMaharashtra NewsYavatmal News
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