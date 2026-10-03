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World Crime: सिलिकॉन वैली में घूम रही 100 से ज्यादा लोगों की लिस्ट, जो महिला टेक वर्करों को नशीली दवा देकर करते हैं घिनौना कांड

World Crime: सिलिकॉन वैली में कथित तौर पर यौन शोषण करने वाले 100 से ज्यादा लोगों की एक लिस्ट घूम रही है, जिसमें जाने माने निवेशकों और बिजनेसमैन शामिल हैं. इन नामों के सामने उनके कथित हरकतों की जानकारी भी दी गई है. जिसमें नशीली देवा देना, यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म शामिल हैं.

By: Sohail Rahman | Published: October 3, 2026 7:45:56 AM IST

सिलिकॉन वैली में महिला टैक वर्करों के साथ हो रहा घिनौना कांड
सिलिकॉन वैली में महिला टैक वर्करों के साथ हो रहा घिनौना कांड


World Crime: सिलिकॉन वैली में कथित तौर पर यौन शोषण करने वाले 100 से ज्यादा लोगों की एक लिस्ट घूम रही है, जिसमें जाने माने निवेशक और बिजनेसमैन शामिल हैं. ये दावा न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट में किया गया है. इस रिपोर्ट में टेक वर्कर महिलाओं को लिस्ट में शामिल इन संदिग्ध लोगों के बारे में चेतावनी दे रहे हैं. यह लिस्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है. नामों के साथ-साथ, इसमें कथित हरकतों की जानकारी भी है, जिनमें नशीली दवा देना, यौन उत्पीड़न और रेप शामिल हैं.

एक महिला ने आउटलेट को बताया कि कुछ नाम ‘मशहूर निवेशकों’ के हैं और उसने इनमें से कुछ बिजनेसमैन को पहले पार्टियों में देखा था. यह लिस्ट बड़े पैमाने पर नहीं बांटी जा रही है, जाहिर है कि ऐसा आरोप लगाने वालों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है.

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एक महिला ने क्या बताया?

एक महिला जिसके साथ बुरा बर्ताव हुआ था, उन्होंने कहा कि वह कुछ ऐसी महिलाओं से मिलीं जो ‘व्हिस्पर नेटवर्क’ चलाती थीं, जिसमें ‘सैकड़ों मामले’ शामिल हैं. उन्हें इस लिस्ट के बारे में तब पता चला जब उन्होंने पूछताछ शुरू की और अपना अनुभव भी जोड़ना चाहा. सूत्रों ने आउटलेट को बताया कि महिलाएं निवेशकों द्वारा ‘ब्लैकलिस्ट’ किए जाने और अपना करियर बर्बाद होने के डर से पुलिस के पास नहीं जातीं. बताया जाता है कि इसी तरह यह लिस्ट बनी.

यह खबर AI इंडस्ट्री में तथाकथित ‘हैकर हाउस’ की रिपोर्ट के बीच आई है, जहां बड़ी हवेलियों में महिलाओं का यौन शोषण किया जाता है. न्यूयॉर्क टाइम्स ने हाल ही में इन घरों से जुड़े यौन उत्पीड़न के कई मामलों और रेप के आरोपों के बारे में एक जांच रिपोर्ट प्रकाशित की है. ‘हैकर हाउस’ ऐसी हवेलियां हैं जहां दर्जनों युवा टेक वर्कर अपने करियर को आगे बढ़ाते हुए एक साथ रहते हैं और पार्टियां करते हैं.

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इन घरों को किसका समर्थन प्राप्त है?

माना जाता है कि इन घरों को इंडस्ट्री के कुछ बड़े नामों का समर्थन प्राप्त है, जिससे एक नेटवर्क बन गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से एक जिसका नाम AGI हाउस है, उनके नाम पर 2022 से अब तक 37 घटनाएं दर्ज हैं. हाउस के एक सदस्य जेनेसिस पर रेप और मारपीट का आरोप लगाया गया था. इसके अलावा, येहोंग झू ने एक व्यक्ति पर रेप का आरोप लगाया, लेकिन पब्लिकेशन को बताया कि हाउस के एक ऑर्गनाइजर ने उन्हें पुलिस के पास न जाने के लिए कहा था. झू ‘ज़ेट’ (Zette) ऐप की फाउंडर हैं और उन्होंने कहा कि जिन लोगों के साथ उन्होंने बिजनेस किया था, उन्हीं लोगों ने उस व्यक्ति को खोजने में उनकी मदद करने से इन्कार कर दिया. 

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Tags: crime newshome-hero-pos-3World news
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