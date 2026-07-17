मंदिर जाने के बहाने रची गई साजिश! पति के साथ थी पत्नी, तभी प्रेमी को भेजा मैसेज और फिर…

Wife Killed Husband with Lover: बीते कुछ समय से पत्नियों और उनके प्रेमियों द्वारा पति की हत्या करने के कई मामले सामने आए हैं. कभी केतन मर्डर केस, तो कभी राजा रघुवंशी. इसके अलावा भी आगरा समेत कई जगहों से पति को जान से मारने के कई केस सामने आ चुके हैं. वहीं एक बार फिर ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. एक महिला अपने पति और बच्चे के साथ मंदिर गई थी. सबको लगा कि वो मंदिर में आशीर्वाद लेने गई है लेकिन आगे जो हुआ, वो जानकर आपकी रूह कांप जाएगी.

महिला अपने परिवार के साथ मंदिर तो गई लेकिन उसने अपने पति के पीछे एक ऐसा साया लगा दिया था, जिसने उसकी हत्या कर दी. महिला ने अपने प्रेमी को अपनी लोकेशन देकर वहां बुला लिया. इसके बाद उन्होंने प्लानिंग के तहत मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया.

पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार

आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक महिला और उसके कथित प्रेमी को पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. मामला तब सामने आया जब अमावस्या के मौके पर आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर जाने का कार्यक्रम एक सोची-समझी हत्या में बदल गया. पुलिस ने बताया कि डिजिटल सबूत, CCTV फ़ुटेज और तकनीकी विश्लेषण की मदद से कुछ ही घंटों में इस साजिश का पर्दाफाश हो गया.

शादी के बाद भी प्रेमी से संबंध

23 वर्षीय रमेश, तमिलनाडु के कृष्णगिरि जिले के सुलागिरी का रहने वाला था. उसने लगभग दो साल पहले शांतिपुरम की रहने वाली 19 साल की हंसिनी से शादी की थी. इस जोड़े की एक छोटी बेटी है. रमेश होसुर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था. रिश्तेदारों को तो उनकी शादी सामान्य लग रही थी लेकिन जांचकर्ताओं का आरोप है कि शादी के बाद भी हंसिनी का अपने बचपन के दोस्त 20 वर्षीय युगंधर के साथ रिश्ता बना हुआ था. उन दोनों ने रमेश को मारने का फैसला किया.

प्रेमी को शेयर की लाइव लोकेशन

पुलिस ने बताया कि हंसिनी ने रमेश को मंगलवार को गुडुपल्ले मंडल में मल्लप्पा कोंडा की चोटी पर स्थित श्री मल्लेश्वर स्वामी मंदिर जाने के लिए राजी किया. जब यह जोड़ा अपनी बेटी के साथ यात्रा कर रहा था, तो हंसिनी कथित तौर पर फोन पर युगंधर के साथ अपनी लाइव लोकेशन शेयर करती रही, जिससे हमलावरों को उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद मिली.

ऐसे दिया हत्या को अंजाम

जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि हत्या की योजना हिल रोड पर तीसरे हेयरपिन मोड़ के पास अंजाम दी गई. शक है कि हंसिनी ने जान-बूझकर अपना हैंडबैग गिरा दिया, जिससे रमेश को अपनी मोटरसाइकिल रोकनी पड़ी. तभी युगंधर और उसके साथी अपनी छिपने की जगह से बाहर निकले, रमेश का लगभग 100 मीटर तक पास के जंगल में पीछा किया और धारदार हथियारों से हमला कर उसकी हत्या कर दी.

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