जब जीवनदाता बना मगरमच्छ! नदी में कूदकर जान देने चली थी महिला; खतरनाक जानवर की वजह से बची जान

Crocodile Attack: हाल ही में कर्नाटक से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, बुधवार रात को एक मगरमच्छ के हमले के बाद कर्नाटक में कुमारधारा नदी में कूदी एक महिला को पुलिस और स्थानीय लोगों ने बचाया. जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में कुमारधारा पुल के पास हुई. पुलिस के मुताबिक, निजी मामलों से परेशान महिला ने अपनी जान देने के इरादे से नदी में छलांग लगा दी.

आत्महत्या करने गई थी महिला

PTI ने पुलिस के हवाले से इस बात की जानकारी दी है कि एक महिला कथित तौर पर आत्महत्या करने की कोशिश में कुमारधारा नदी में कूद गई थी, लेकिन पुलिस और स्थानीय लोगों ने उसे बचाया, जब एक मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया. पुलिस ने बताया कि यह घटना बुधवार रात कुक्के सुब्रह्मण्य में कुमारधारा पुल के पास हुई. कहा जा रहा है कि महिला निजी मामलों से परेशान थी और अपनी जान देने के इरादे से नदी में कूद गई थी. पुलिस के मुताबिक, जब वो पानी में थी, तो एक मगरमच्छ ने उसे काट लिया, जिससे वो घायल हो गई. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमले के बाद वो मदद के लिए चिल्लाई. उन्होंने बताया कि पास के एक लॉज के कर्मचारियों ने उसकी चीखें सुनीं और सुब्रह्मण्य पुलिस को खबर दी.

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ऐसे बची महिला की जान

पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से महिला को नदी से बाहर निकाला और सुरक्षित जगह पर ले आए. फिर उसे एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका फर्स्ट एड किया गया. पुलिस ने उसके परिवार वालों से संपर्क किया, उसकी काउंसलिंग की और उसे उनके साथ घर भेज दिया. कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है. पुलिस ने कहा कि परिवार के कहने पर पुलिस ने महिला की पहचान गुप्त रखी है.