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Damad-Saas Love Affair: दामाद के साथ नहीं हो पा रही ‘हमबिस्तर’; बीमार बेटी की ली ऐसे जान; नहीं लगी किसी को भनक

Damad-Saas Love Affair: बिहार के अररिया में शाइस्ता परवीन ने प्रेम संबंध छिपाने के लिए नाबालिग बेटी की शादी अपने प्रेमी अब्बू नसर से कराई. विरोध करने पर मां और दामाद ने मिलकर बेटी की हत्या कर दी.

By: Preeti Rajput | Published: June 5, 2026 10:29:36 AM IST

प्रेमी के प्यार में अंधी हुई मां
प्रेमी के प्यार में अंधी हुई मां


Damad-Saas Love Affair: बिहार के अररिया में शाइस्ता परवीन का अपने दामाद अबू नसर के साथ अवैध प्रेम संबंध था. जब शाइस्ता की 16 वर्षीय बेटी को इस रिश्ते की भनक लगी, तो दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने आरोपी सास और दामाद को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है. बेटी के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार मां शाइस्ता परवीन ने पुलिस के सामने जो कबूल किया, उसे सुन हर कोई हैरान रह गया. 

प्रेमी के प्यार में अंधी हुई मां 

शाइस्ता परवीन ने कहा कि “मैंने अपनी बेटी साजिदा को कई बार समझाया था. मैंने उससे कहा था कि सब कुछ जैसा चल रहा है, वैसा ही चलने दो. अब्बू नसर तुम्हारा पति बनकर रहेगा, तुम्हारी देखभाल करेगा और खर्च भी देगा. बस हमारे रिश्ते के बारे में किसी को मत बताना. लेकिन साजिदा इसके लिए तैयार नहीं हुई. उसने अपने पिता को सब कुछ बताने की बात कही. इसी डर से हमने उसकी हत्या कर दी.” पुलिस के अनुसार, अररिया में एक मां शाइस्ता परवीन अपने से 10 साल छोटे व्यक्ति अब्बू नसर के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि उसने अपने रिश्ते को छिपाने के लिए अपनी नाबालिग बेटी की शादी उसी से करवा दी. बाद में जब बेटी ने इसका विरोध किया और सच बताने की बात कही, तो मां और दामाद पर उसकी हत्या करने का आरोप है.

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पुलिस के सामने कबूला सच

शाइस्ता परविन ने पुलिस को अपने अब्बू नसर के साथ अवैध संबंधों की पूरी कहानी सुनाई. शास्ता ने बताया कि, साल 2009 में उसके माता-पिता ने उसकी शादी मोहम्मद मुदशीर से कराई थी. शादी के एक साल बाद उसने बेटी साजिदा को जन्म दिया. शादी के 10 साल बाद तक सबकुछ ठीक रहा, लेकिन फिर मुदशीर काम के सिलसिले में बाहर रहने लगा. पति से दूरे के कारण दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी. शाइस्ता खुद को अकेला महसूस करने लगी. फिर उसने अपनी बहन के ससुराल आना-जाना शुरू कर दिया. इसी दौरान उसकी मुलाकात बहन के देवर अब्बू नसर से हुई.

क्या है पूरा मामला?

शुरूआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती थी, लेकिन एक दिन अब्बू ने शाइस्ता को फेसबुक पर कुछ मैसेज किए. जिसके बाद दोनों के बीच मिनटों की बातचीत घंटों में बदल गई. नवंबर 2019 तक दोनों के बीच इतनी नजदीकियां बढ़ गईं कि रात में फोन करते-करते दोनों सो जाते थे. दोनों चोरी-चोरी एक दूसरे से मुलाकात भी करते थे. लेकिन दिसंबर साल 2025 में इस कहानी में नया मोड़ आया. अब्बू नजर की मां ने शाइस्ता से उसकी बेटी साजिदा का हाथ शादी के लिए मांग लिया. शुरुआत में शाइस्ता इस बात से नाराज थी, क्योंकि साजिदा नाबालिक थी. लेकिन अब्बू के प्यार में अंधी हो चुकी शाइस्ता ने एक अलग और खौफनाक प्लान बनाया. अब्बू ने कहा कि अगर साजिदा की शादी उससे हो जाती है, तो वह दामाद बनकर आराम से उसके घर आ-जा सकेगा. साथ ही सामाज में भी कोई सवाल नहीं उठाएगा. शाइस्ता के पति मुदशीर और बेटी साजिदा इस शादी के खिलाफ थे. दोनों ने इसका विरोध किया, लेकिन शाइस्ता अपनी जिद पर अड़ी रही. उसने बेटी को समझाकर शादी के लिए तैयार कर लिया. इसके बाद 11 अप्रैल 2026 को साजिदा की शादी मदरसे में पढ़ाने वाले अब्बू नसर से कर दी गई.

बेटी से कराई प्रेमी की शादी

शादी के बाद साजिदा और अब्बू नसर अलग घर में रहने लगे. शाइस्ता अपनी बेटी से मिलने के बहाने अक्सर दामाद के घर जाती थी. आरोप है कि वह कई बार साजिदा के घर पर न होने के दौरान अब्बू नसर से मिलती थी. एक दिन साजिदा ने अपनी मां और पति को कमरे में साथ देख लिया. इसके बाद घर में झगड़ा हो गया. साजिदा ने इस रिश्ते का विरोध किया और अपनी मां से कहा कि वह उसके पति से दूर रहे. साजिदा ने यह बात अपने पिता को बताने की भी चेतावनी दी. आरोप है कि इसके बाद शाइस्ता और अब्बू नसर ने मिलकर साजिदा को रास्ते से हटाने की साजिश बनाई.

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कैसे ली बेटी की जान?

पिता मुदशीर के अनुसार, 1 मई की रात शाइस्ता ने कहा कि साजिदा की तबीयत बहुत खराब है. इसके बाद वह अब्बू नसर के साथ साजिदा को बाइक पर लेकर चली गई. आरोप है कि वे उसे अब्बू नसर के घर ले गए, जहां उसके साथ मारपीट की गई और उसकी मौत हो गई. इसके बाद दोनों साजिदा के शव को उसके पिता के घर लेकर पहुंचे. उन्होंने कहा कि उसकी तबीयत खराब है और आराम करने से ठीक हो जाएगी. कुछ देर बाद उन्होंने बताया कि साजिदा की मौत हो गई है. आरोप है कि दोनों जल्द से जल्द शव को दफनाना चाहते थे, ताकि किसी को शक न हो. लेकिन साजिदा के पिता को मामला संदिग्ध लगा. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी.

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Tags: crime news BiharSaas Damad Affair
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