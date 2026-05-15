Halala Case: दोबारा निकाह करना है तो मेरे अब्बू संग…जब बेटे ने बाप के साथ बिस्तर बांटने की रखी शर्त! ये है हलाला का सबसे खौंफनाक मामला

Halala Case: आगरा के थाना मंटोला से सामने आई एक खबर ने सभी को हैरान कर दिया है. यहां एक पत्नी ने पति पर तीन तलाक का आरोप लगाया है. इसके अलावा युवती ने बताया कि हलाला के नाम पर पति ने ससुर के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने का भी दबाव डाला. ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म किया, इसी के साथ देवर ने भी उसके साथ जबरदस्ती की. युवती के शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच करनी शुरू कर दी है.

दहेज की मांग कर रहा था पति

युवती का आरोप है कि पति दहेज में 1 करोड़ रुपये और मर्सडीज कार की मांग पूरी नहीं होने पर उसने तीन तलाक दे दिया. वहीं पति ने ससुराल पक्ष पर उधार रुपये नहीं देने पर मारपीट के आरोप लगाए हैं. पुलिस ने दोनों पक्षों का मेडिकल जांच भी कराया है.

5 साल पहले हुई थी शादी

महिला ने शिकायत में बताया कि उसका निकाह करीब 5 साल पहले जूता कारोबारी से हुआ था. उनके दो बच्चे भी हैं. आरोप लगाया कि ससुराल अधिक दहेज की मांग कर रहे हैं. 11 मई को पति ने दहेज से इन्कार पर तीन तलाक दे दिया. पति ने 12 मई को कहा कि तुम्हें मेरे साथ वापस रहने के लिए हलाला करना होगा. जिसके बाद ससुर और देवर ने महिला के साथ दुष्कर्म किया. विरोध पर पति और ससुरालवालों ने पीटा और उसने 112 पर कॉल कर दिया.

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पति ने भी लगाए आरोप

आरोपी पति ने वीडियो जारी कर पत्नी और ससुरालवालों पर कई आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि ससुर 5 लाख रुपये उधार मांग रहे थे. फिर मना करने के बाद पत्नी पर दबाव बनाकर कई झूठे आरोप लगाए. ससुर, साले समेत 25 लोगों ने मिलकर उसे पीटा. पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है. जिसका वीडियो भी वायरल हो गया है. प्रभारी मंटोला ने बताया कि महिला की शिकायत पर पति, ससुर, देवर और ननद के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है.

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