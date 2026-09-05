बीवी की बनाई गंदी वीडियो! और ‘वो वाली साइड’ पर कर दी वायरल; 4 साल की बेटी के सामने बाप ने की घिनौनी करतूत

Kerala Crime | Wife Swapping: केरल से हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, यहां एक पिता और एक पति ने ऐसी हरकत की जो नाकाबिल-ए-बर्दाश्त थी. केरल के कोट्टायम में सोमवार को एक 31 साल के आदमी को अपनी पत्नी के प्राइवेट वीडियो पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर अपलोड करने के आरोप है, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया. इतना ही नहीं इसके अलावा, उसने अपनी चार साल की बेटी के सामने अपनी पत्नी के साथ गंदा काम किया, यानी शारीरिक संबंध बनाए, वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया. पुलिस ने बताया कि आरोपी, जो मायनाड का रहने वाला है, पिछले चार साल से अपनी पत्नी और बेटी के साथ UK में रह रहा था. कपल रिलेशनशिप में थे और छह साल पहले शादी की थी.

पत्नी की वायरल कर दी गंदी वीडियो

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मामला तब सामने आया जब महिला के दोस्तों ने उसे इस बारे में जानकारी दी कि जब परिवार UK में था, तब उसके प्राइवेट वीडियो पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर शेयर किए गए थे. उसने शुरू में अपने पति को इस बात की धमकी भी दी. बाद में, उसने उसका मोबाइल फोन चेक किया और कथित तौर पर एक वीडियो मिला जिसमें वो अपनी बेटी की मौजूदगी में सेक्सुअल एक्ट करते हुए दिख रहा था.

वापस केरल लौटा परिवार

वहीं इसके बाद परिवार केरल लौट आया, जिसके बाद आरोपी की तीन दिन की काउंसलिंग हुई. हालांकि, पुलिस ने कहा कि काउंसलिंग के बाद भी, उसने कथित तौर पर एक बच्चे के साथ ऐसा ही एक और वीडियो रिकॉर्ड किया. जब महिला ने उससे इस बारे में पूछा, तो उसने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की, जिससे उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. पुलिस ने फिर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और केस फाइल किया. वीडियो की जांच करने के बाद, पुलिस ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत एक अलग केस फाइल किया. खबर है कि घटना के बाद आरोपी छिप गया था, लेकिन बाद में उसे ढूंढकर अरेस्ट कर लिया गया.

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Wife Swapping भी शामिल

इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता की तरफ से वकील प्रशांत वी. कुरुप ने इस बात का भी आरोप लगाया कि आरोपी ने अपनी पत्नी पर वाइफ-स्वैपिंग में हिस्सा लेने का भी दबाव डाला. वकील कुरुप ने ये भी कहा कि वो इसके लिए कभी सहमत नहीं हुई. वो इंजीनियरिंग ड्रॉपआउट था और अपनी पत्नी के साथ UK चला गया था. ऐसा लगता है कि काउंसलिंग के बाद भी उसने कथित क्राइम जारी रखे.