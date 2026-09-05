Home > क्राइम > बीवी की बनाई गंदी वीडियो! और ‘वो वाली साइड’ पर कर दी वायरल; 4 साल की बेटी के सामने बाप ने की घिनौनी करतूत

बीवी की बनाई गंदी वीडियो! और ‘वो वाली साइड’ पर कर दी वायरल; 4 साल की बेटी के सामने बाप ने की घिनौनी करतूत

Kerala Crime | Wife Swapping: केरल से हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, यहां एक पिता और एक पति ने ऐसी हरकत की जो नाकाबिल-ए-बर्दाश्त थी.

By: Heena Khan | Published: September 5, 2026 2:33:00 PM IST

kerala crime
kerala crime


Kerala Crime | Wife Swapping: केरल से हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, यहां एक पिता और एक पति ने ऐसी हरकत की जो नाकाबिल-ए-बर्दाश्त थी. केरल के कोट्टायम में सोमवार को एक 31 साल के आदमी को अपनी पत्नी के प्राइवेट वीडियो पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर अपलोड करने के आरोप है, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया. इतना ही नहीं इसके अलावा, उसने अपनी चार साल की बेटी के सामने अपनी पत्नी के साथ गंदा काम किया, यानी शारीरिक संबंध बनाए, वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया. पुलिस ने बताया कि आरोपी, जो मायनाड का रहने वाला है, पिछले चार साल से अपनी पत्नी और बेटी के साथ UK में रह रहा था. कपल रिलेशनशिप में थे और छह साल पहले शादी की थी.

पत्नी की वायरल कर दी गंदी वीडियो 

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मामला तब सामने आया जब महिला के दोस्तों ने उसे इस बारे में जानकारी दी कि जब परिवार UK में था, तब उसके प्राइवेट वीडियो पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर शेयर किए गए थे. उसने शुरू में अपने पति को इस बात की धमकी भी दी. बाद में, उसने उसका मोबाइल फोन चेक किया और कथित तौर पर एक वीडियो मिला जिसमें वो अपनी बेटी की मौजूदगी में सेक्सुअल एक्ट करते हुए दिख रहा था.

You Might Be Interested In

वापस केरल लौटा परिवार 

वहीं इसके बाद परिवार केरल लौट आया, जिसके बाद आरोपी की तीन दिन की काउंसलिंग हुई. हालांकि, पुलिस ने कहा कि काउंसलिंग के बाद भी, उसने कथित तौर पर एक बच्चे के साथ ऐसा ही एक और वीडियो रिकॉर्ड किया. जब महिला ने उससे इस बारे में पूछा, तो उसने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की, जिससे उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. पुलिस ने फिर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और केस फाइल किया. वीडियो की जांच करने के बाद, पुलिस ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत एक अलग केस फाइल किया. खबर है कि घटना के बाद आरोपी छिप गया था, लेकिन बाद में उसे ढूंढकर अरेस्ट कर लिया गया.

मायके आते ही ऐसा मचल गया मन, बाजार जाने के बहाने घंटों मनाने लगी रंगरलियां… भनक लगी तो पति ने किया ऐसा कांड, लाश भी नहीं मिली!

Wife Swapping भी शामिल 

इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता की तरफ से वकील प्रशांत वी. कुरुप ने इस बात का भी आरोप लगाया कि आरोपी ने अपनी पत्नी पर वाइफ-स्वैपिंग में हिस्सा लेने का भी दबाव डाला. वकील कुरुप ने ये भी कहा कि वो इसके लिए कभी सहमत नहीं हुई. वो इंजीनियरिंग ड्रॉपआउट था और अपनी पत्नी के साथ UK चला गया था. ऐसा लगता है कि काउंसलिंग के बाद भी उसने कथित क्राइम जारी रखे.

Tags: crime newsKerala CrimeWife swapping
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जब सुकेश चंद्रशेखर ने बताया जैकलीन से जलती थीं नोरा

September 5, 2026

भारत के 8 चमत्कारी कृष्ण मंदिर: जहां आज भी महसूस...

September 4, 2026

वीकएंड को 6 फिल्में और सीरीज बनाएंगी खास

September 4, 2026

दिल चाहता है में थप्पड़ कांड वाले सीन पर फरहान...

September 4, 2026

EPFO में मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें?

September 4, 2026

बिग बॉस के 5 सबसे विवादित कांड, जानिए किनके-किनके बीच...

September 4, 2026
बीवी की बनाई गंदी वीडियो! और ‘वो वाली साइड’ पर कर दी वायरल; 4 साल की बेटी के सामने बाप ने की घिनौनी करतूत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बीवी की बनाई गंदी वीडियो! और ‘वो वाली साइड’ पर कर दी वायरल; 4 साल की बेटी के सामने बाप ने की घिनौनी करतूत
बीवी की बनाई गंदी वीडियो! और ‘वो वाली साइड’ पर कर दी वायरल; 4 साल की बेटी के सामने बाप ने की घिनौनी करतूत
बीवी की बनाई गंदी वीडियो! और ‘वो वाली साइड’ पर कर दी वायरल; 4 साल की बेटी के सामने बाप ने की घिनौनी करतूत
बीवी की बनाई गंदी वीडियो! और ‘वो वाली साइड’ पर कर दी वायरल; 4 साल की बेटी के सामने बाप ने की घिनौनी करतूत