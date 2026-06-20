Devar-Bhabhi Love Affair: पत्नी छोड़ भाभी संग बिता रहा था रातें, जैसे ही देवरानी को पता लगी हकीकत; हो गया बड़ा कांड

Devar-Bhabhi Aur Devrani: बिहार के नवादा में देवर-भाभी के रिश्तें को शर्मसार करने वाली एक खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है. यहां देवर-भाभी के बीच चल रहे अवैध संबंध के कारण देवरानी की जान चली है. देवर ने खुद अपनी पत्नी को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. यह पूरा मामला अकबरपुर थाना क्षेत्र के साहेबगंज गांव का है.

देवरानी को पता लगा सच

देवरानी का नाम सुनीता कुमारी बताया जा रहा है. परिजनों ने बताया कि उसकी शादी साल 2026 में सुभाष चौधरी से हुई थी. शादी के बाद कई सालों तक दहेज को लेकर विवाद चलता है. परिवार ने आरोप लगाया कि ससुराल वाला लगातार कुछ न कुछ मांगते ही रहते थे.

परिवार ने लगाए कई गंभीर आरोप

परिवार वालों का कहना है कि किछ समय पहले ही सुनीता को देवर-भाभी के बीच में चल रहे अवैध संबंध के बारे में पता लगा था. इस बात का वह अक्सर विरोध करती थी. लेकिन पति उसके साथ मारपीट करता था. इसके बावजूद वह यह सबकुछ सहती रही. सुनीता के भाई ने बताया कि हाल ही में सुनीता पेपर के लिए बाहर गई थी. जब वह पेपर देकर वापस ससुराल गई, तो अगले दिन परिवार को खबर दी गई कि उसकी हालत गंभीर है. जब मायके वाले ससुराल पहुंचे तो उसकी लाश घर में पड़ी थी.

पीट-पीटकर ली पत्नी की जान

परिवार वालों ने आरोप लगाया कि पति ने ही उसकी हत्या की है. पति के साथ भाभी और बहन को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है. परिवार का कहना है कि तीनों के खिलाफ जांच होनी चाहिए. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल में भेजा गया है. वहीं पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में अकबरपुर थाना पुलिस जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद जांच आगे बढ़ाई जाएगी.