आशिक के साथ मिल पति को उतारा मौत के घाट, 15 साल पहले की थी लव मैरिज; फिर धर्म बदलकर बनी मोमिना

Bihar Wife Killed Husband: बिहार के किशनगंज से पति की हत्या करने का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक बीवी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया. दरअसल, पोठिया थाना क्षेत्र के उदगारा पंचायत के खारबाड़ी के रहने वाले एक 35 साल के युवक मोहम्मद इमाम की पश्चिम बंगाल में हत्या कर दी. उसकी हत्या का आरोपी खुद उसकी 30 साल की बीवी टुंपा उर्फ मोमिना बेगम और उसके प्रेमी सुदीप पाल पर लगा है. पुलिस ने पत्नी और प्रेमी समेत कुल चार लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के मुताबिक, मोमिना बेगम ने 15 साल पहले टुंपा से लव मैरिज की थी. जिसके लिए उसने धर्म बदलकर मोमिना बन गई थी. लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका अफेयर सुदीप पाल के साथ चलने लगा, फिर उसने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया.

प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या

दरअसल, सोमवार को इमाम अपने ससुराल गया था. उसके बाद वह कभी वापस नहीं लौटा. उसका शव मंगलवार को बंगाल के बागडोगरा में मिला था. आरोप के मुताबिक, बीवी और उसके आशिक ने मिलकर इमाम की हत्या कर दी और फिर शव को फेंक दिया. मृतक के भाई के बयान के मुताबिक, बंगाल पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया. शुक्रवार को इस मामले में इमाम की पत्नी, प्रेमी और दो रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया. एक आरोपी की तलाश जारी है.

पूरे मामले की जांच कर रही पुलिस

जांच के दौरान पुलिस को कई सबूत मिले हैं. जिसके आधार पर मोमिना और उसके कथित प्रेमी संदेह के घेरे में आ गए. पुलिस के मुताबिक, दोनों ने पहले हत्या की साजिश रची और फिर इमाम की हच्या कर शव को बागडोगरा में फेंक दिया. पूछताछ में मिले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. वहीं दूसरी तरफ घटना की जानकारी मिवते ही पूरे पोठिया इलाके में आक्रोश का माहौल है. मृतक का परिवार आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने बताया कि इस मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. फरार आरोपी की गिरफ्तारी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस के मुताबिक, जांच पूरी होने के बाद पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

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15 साल पहले हुई थी लव मैरिज

बता दें कि, इमाम और टूंपा की लव मैरिज 15 साल पहले हुई थी. टूंपा दूसरे धर्म की थी. लेकिन शादी के बाद धर्म बदलकर उसने अपना नाम मोमिना रख लिया. उदगारा पंचायत के पूर्व मुखिया जमशेद आलम ने बताया कि इमाम और मोमिना के चार बच्चे हैं. इमाम सोमवार को सिलीगुड़ी गया था, जहां अगले दिन बागडोगरा के हंसकुआं इलाके में उसका शव मिला. पुलिस ने मामले में इमाम की पत्नी मोमिना को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ के दौरान प्रेम संबंध के चलते हत्या की बात सामने आई. इसके बाद पुलिस ने मोमिना की निशानदेही पर गुरुवार को अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया.

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