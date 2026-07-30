10 फीट नीचे मिला पति का कंकाल! प्रेमी संग मिलकर दो साल पहले दफनाई थी लाश; प्यार में राक्षसनी बनी थी पत्नी!

Jamnagar Murder Case | Wife Killed Husband: मुस्कान-सोनम तो सिर्फ अब एक नाम बन कर रह गया. लेकिन हाल ही में जो गुजरात से मामला सामने आया है वो सच में हैरान कर देने वाला है. दरअसल, गुजरात के जामनगर से एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है, यहां एक पत्नी ने फ़िल्मी अंदाज में अपने पति को मौत के घाट उतार दिया. दरअसल, यहाँ एक पत्नी ने अपने पुराने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार डाला और फिर उसकी लाश को एक फ़ैक्ट्री के अंदर 10 फ़ीट गहरे गड्ढे में दफ़ना दिया. हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि, लगभग दो साल तक उसने पूरे परिवार को ये कहकर गुमराह किया कि उसका पति ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है. लेकिन एक पिन बराबर गलती ने पत्नी का असली चेहरा सबके सामने ला दिया.

खतरनाक तरीके से की पति की हत्या

इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि यह घटना जामनगर के डेरेड इलाक़े में शिवम पार्क में हुई. मृतक की पहचान जिग्नेश मावड़िया के तौर पर हुई है. जाँच में इस बात की जानकारी मिली है कि उसकी पत्नी पृथ्वी ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने पुराने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की प्लानिंग की. इसके बाद आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी ने जिग्नेश को पार्टी के बहाने अपनी फ़ैक्ट्री में बुलाया. जहांउसे साइनाइड मिली शराब पिलाई गई. ज़हरीली शराब पीने के बाद जिग्नेश मौके पर ही खत्म हो गया.

ऐसे किया पति को दफन

इतना ही नहीं. इस राज़ को हमेशा के लिए दफन करने के लिए उसने अपने पति को ही इस तरह दफन किया जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी. पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने हत्या के बाद सबूत मिटाने की पूरी योजना बनाई थी. फ़ैक्ट्री के अंदर लगभग 10 फ़ीट गहरा गड्ढा खोदा गया और उसमें जिग्नेश की लाश दफ़ना दी गई. फिर उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि किसी को हत्या का शक भी न हो.

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ऐसे खुला हत्या का राज़

वहीं फिर जब परिवार को अपने चिराग की कोई खबर नहीं मिली तो परिवार का एक सदस्य ऑस्ट्रेलिया जाने की योजना बना रहा था. उन्होंने जिग्नेश का नंबर मांगा ताकि वो उससे मिल सकें. जब आरोपी पत्नी फिर से कोई जवाब नहीं दे पाई, तो परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस से करने की धमकी दी. पुलिस का नाम सुनते ही वो घबरा गई और पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया.

मशीनों से निकाला कंकाल

पुलिस का कहना है कि, जब पत्नी ने अपना गुनाह कुबूल लिया तो पीड़ित के अवशेष बरामद करने के लिए फैक्ट्री के अंदर मशीनों से खुदाई का काम शुरू किया गया. लगभग दस फीट की गहराई तक खुदाई करने के बाद अवशेष बरामद किए गए. पुलिस ने अवशेषों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है और अब उस तीसरे आरोपी की भूमिका की जांच कर रही है जिसने कथित तौर पर हत्या में मदद की थी.