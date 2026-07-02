बीवी ने काटा शोहर का प्राइवेट पार्ट, इस बात से बौखला गई थी पत्नी, खून से लथपथ चिल्लाता हुआ गली में भागा पति; वीडियो वायरल

Wife Cut Husband Private Part: सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी वीडियो वायरल होती हैं जिसे देखने की हर किसी में हिम्मत नहीं होती. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. दरअसल, बांग्लादेश के फरीदपुर में एक पत्नी द्वारा कथित तौर पर अपने पति का गुप्तांग काटने के बाद, खून से लथपथ एक आदमी के भागने और चिल्लाने के वीडियो सामने आए हैं. इन वीडियो के साथ गलत सांप्रदायिक दावे किए जा रहे हैं कि यह घटना केरल की है. दावे में यह भी कहा गया है कि इस घटना में एक पिता पर उसकी तीन बेटियों ने हमला किया क्योंकि वो उनका यौन शोषण करता था. बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना 29 जून को बांग्लादेश के फरीदपुर में हुई थी, जब एक पत्नी ने दूसरी महिलाओं के साथ अपने पति के कथित संबंधों को लेकर हुए झगड़े के बाद उसका गुप्तांग काट दिया.

किया जा रहा ये झूठा दावा

वीडियो को इस कैप्शन के साथ शेयर किया जा रहा है कि वो अपनी तीन बेटियों का नियमित रूप से बलात्कार करता था. इस बार वो अपनी चौथी, 6.5 साल की बेटी का बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तीनों बड़ी बेटियों ने उसका लिंग काट दिया. यह केरल, भारत का मामला है; धर्म का अंदाज़ा न लगाएं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वीडियो बांग्लादेश के फरीदपुर ज़िले का है.सबसे पहले वीडियो में दिख रहे न्यूज़ चैनल का नाम देखा गया और फ़ेसबुक पर संबंधित कीवर्ड सर्च किया. सर्च करने पर हमें बांग्लादेश स्थित ‘न्यूज़ 21 बांग्ला टीवी’ की 30 जून, 2026 की एक रिपोर्ट मिली. रिपोर्ट को बांग्ला कैप्शन के साथ अपलोड किया गया था, जिसका अनुवाद है कि “फरीदपुर के भांगा में, एक पत्नी ने कथित तौर पर सोते समय अपने पति का गुप्तांग काट दिया. बाद में, स्थानीय निवासियों ने 999 पर कॉल किया और महिला को पुलिस के हवाले कर दिया.” इस घटना की रिपोर्ट कई अन्य बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट्स ने भी की थी, जिनमें ‘कुमिला न्यूज़’ और ‘risingbd.com’ शामिल हैं.

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आखिर क्यों काटा प्राइवेट पार्ट ?

बांग्लादेशी न्यूज़ आउटलेट्स ‘डेली इत्तेफ़ाक’ और ‘आजकेर पत्रिका’ ने रिपोर्ट किया कि यह घटना 29 जून, 2026 की सुबह फरीदपुर ज़िले के भांगा में हुई थी. रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी पत्नी, सुमया अख्तर सुमी ने पिछली रात हुई बहस के बाद कथित तौर पर अपने पति हनीफ़ शेख़ का गुप्तांग काट दिया. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सुमी ने अपने पति पर दूसरी महिलाओं के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया था. उसने यह भी आरोप लगाया कि जब भी वह विरोध करती थी, तो वह अक्सर उसे जलती हुई मच्छर भगाने वाली कॉइल से जला देता था. खबरों के मुताबिक, सुमी ने 29 जून की सुबह ब्लेड से अपने प्राइवेट पार्ट्स पर हमला करने की बात मानी.

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