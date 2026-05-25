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पत्नी बनी कातिल! पहले प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, शव दफन कर दर्ज कराई शिकायत

तेलंगाना में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है. यहां एक पत्नी ने अवैध रिश्तों के चलते अपने पति को मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद दोनों ने उसके शव को खेत में दफना दिया. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Deepika Pandey | Published: May 25, 2026 3:47:21 PM IST

तेलंगाना मर्डर केस
तेलंगाना मर्डर केस


Telangana Crime News: तेलंगाना के संगारेड्डी में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने आसपास के लोगों को हैरान कर दिया है. यहां एक महिला ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर पहले अपने पति को मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद उसने शव को खेत में दफना दिया. हत्या के बाद उसने सबूत छिपाने की भी कोशिश की. दोनों आरोपियों ने पुलिस जांच में  कई बारर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की लेकिन अंत में पोल खुली और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. 

12 साल पहले हुई थी शादी

पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 42 वर्षीय मुथ्यम रेड्डी की मौत हो गई है. वो नारायणखेड़ मंडल के गंगापुर गांव का रहने वाला था. 12 साल पहले उसकी शादी कल्पना नाम की महिला से हुई थी. दोनों के दो बच्चे भी हैं. पहले सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन बीते कुछ महीनों से पति-पत्नी में काफी विवाद होने लगे थे. कहा जा रहा है कि कल्पना का किसी युवक के साथ कथित संबंध था, जिसके कारण दोनों में झगड़े होते थे. 

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प्लानिंग के तहत की गई हत्या

पुलिस जांच में बताया गया कि लगभग तीन महीने पहले कल्पना की पहचान मनूर मंडल के एल्गोयी गांव निवासी गैनी पंडारी से हुई थी. दोनों में दोस्ती हुई, जो प्रेम संबंध में बदल गया. जब उसके पति मुथ्यम को इस बारे में पता चला, तो दोनों में झगड़े होने लगे. पति इस रिश्ते का विरोध करता था, जिसके कारण कल्पना और पंडारी ने उसकी हत्या करने का प्लान बनाया और फिर उसकी जीवनलीला समाप्त कर दी. 

खेत में दफन किया शव

पुलिस टीम ने इस मामले में जांच के दौरान बताया कि कल्पना और उसके प्रेमी ने मिलकर मुथ्यम की हत्या कर दी. इसके बाद शव को खेत में ले जाकर दफना दिया. पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की. शुरुआती जांच में पत्नी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. उसने पुलिस में अपने पति के गायब होने की जानकारी दी. हालांकि जांच के दौरान पुलिस को उसके व्यवहार पर शक हुआ और गहराई से जांच की, तो उसके व्यवहार पर शक हुआ. पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले, तो पता चला कि कल्पना और गैनी पंडारी के बीच लगातार बातचीत हो रही थी.

आरोपियों ने कबूला जुर्म

पुलिस ने आरोपियों से गहन पूछताछ की, तो उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने गुनाह को कबूल किया. डीएसपी वेंकट रेड्डी ने बताया कि कड़ाई से पूछताछ के बाद आरोपियों ने उस जगह के बारे में बताया, जहां पर शव को दफन किया गया था. लाश को जमीन से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पूछताछ के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी.

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