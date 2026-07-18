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विधवा-तलाकशुदा महिलाओं के साथ… शादी का सपना दिखाकर करता था कांड, ऐसे बिछाता जाल

उत्तर प्रदेश के सीतापुर से एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो तलाकशुदा, विधवा और अकेली महिलाओं को अपना शिकार बनाता था. वो महिलाओं के नाम पर सिम कार्ड भी निकलवाता था और उसके जरिए दूसरी महिलाओं को भी शिकार बनाता था.

By: Deepika Pandey | Published: July 18, 2026 12:12:02 PM IST

सीतापुर से एक आरोपी गिरफ्तार
सीतापुर से एक आरोपी गिरफ्तार


Maharashtra Crime: महाराष्ट्र के डोंबिवली के विष्णु नगर में पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो महिलाओं को अपना निशाना बनाता था. वो महिलाओं को शादी का झांसा देकर उनसे ठगी करता था. आरोपी को उत्तर प्रदेश के सीतापुर से गिरफ्तार किया गया है. आरोपी की पहचान 48 वर्षीय अनुज संतोष तिवारी उर्फ अनुज कुमार त्रिवेदी के रूप में हुई है. 

इस बारे में पुलिस ने जानकारी दी है कि अनुज तिवारी लंबे समय से मैट्रिमोनियल वेबसाइटों और वैवाहिक विज्ञापनों के जरिए महिलाओं को फंसाता था. इसके बाद उन्हें शादी का झांसा देकर उनसे ठगी करता था. 

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कैसे बनाता था महिलाओं को शिकार

पुलिस का कहना है कि आरोपी शादी डॉट कॉम, मैट्रिमोनियल डॉट कॉम और टाइम्स ऑफ इंडिया में दिए गए शादी के विज्ञापनों के जरिए महिलाओं से कॉन्टैक्ट करता था. इसके बाद वो उन महिलाओं को अपना शिकार बनाता था, जो अकेली रहती थीं. इनमें कुछ विधवा, कुछ तलाकशुदा और कुछ ऐसी महिलाएं थीं, जिनके बच्चे विदेश में रहते थे. आरोपी पहले महिलाओं से बात करता, उनसे दोस्ती करता और फिर उनका विश्वास जीतता था. इसके बाद उनका आर्थिक रूप से फायदा उठाता था.

73 साल की महिला से ठगी

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने 73 साल की एक महिला से दोस्ती की. इसके बाद उससे दोस्ती की और फिर उसके घर आने-जाने लगा. भरोसा जीतने के बाद उसने महिला के घर से जेवर चुरा लिए. उसने महिला के नाम पर एक नया सिम कार्ड भी इश्यू कराया था. इसके बाद उसे झांसा दिया कि वो उसे पुणे की एक हाई-प्रोफाइल सोसाइटी में घर दिलाएगा. इसी झांसे के साथ उसने महिला का घर बिकवा दिया. इस पूरे मामले में महिला से लगभग 57 लाख रुपये की ठगी कर ली.

अपनी पहचान छिपाकर करता था कांड

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने केवल इस एक महिला के साथ ठगी नहीं की बल्कि कई सारी महिलाओं को अपना शिकार बनाया है. वो अपनी असली पहचान छिपाकर दूसरी महिलाओं से दोस्ती करता है. इसके बाद उनके नाम पर सिम कार्ड जारी कराता है. इन्हीं नंबरों का इस्तेमाल करके दूसरी महिलाओं से ठगी करता था. वहीं पुलिस ने आरोपी को सीतापुर से गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं.

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