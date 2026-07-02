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सोनम रघुवंशी को क्यों मिली जमानत? क्या संविधान बना राजा रघुवंशी की कातिल का रक्षा कवच? मेघालय हाइकोर्ट ने बताया कारण

सोनम रघुवंशी ने जब हनीमून पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी तो हर कोई हैरान था. हाल ही में मेघालय हाईकोर्ट ने सोनम को जमानत दे दी है. आइये जानते हैं कि मेघालय उच्च न्यायालय ने किन आधारों पर सोनम को जमानत प्रदान की है.

By: Shivangi Shukla | Published: July 2, 2026 10:40:32 AM IST

सोनम रघुवंशी को क्यों मिली जमानत?
सोनम रघुवंशी को क्यों मिली जमानत?


मेघालय के ‘हनीमून हत्याकांड’ ने सबको हिलाकर रख दिया था, जब सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की धक्का देकर हत्या कर दी थी. इस मामले ने देशभर में व्यापक सुर्खियां बटोरी थीं.

लेकिन लोगों को आश्चर्य तब हुआ जब हत्याकांड की आरोपी सोनम खुलेआम घूम रही है क्योंकि उसको जमानत मिल गयी है. हाल ही में मेघालय हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किन आधारों पर सोनम रघुवंशी को जमानत दी गयी है. 

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क्या था पूरा मामला 

यह मामला, जिसे कुख्यात रूप से “हनीमून हत्याकांड” के नाम से जाना जाता है, मई 2025 का है, जब सोनम ने व्यवसायी राजा रघुवंशी से शादी की थी. मेघालय में हनीमून के दौरान, राजा अपने होमस्टे से लापता हो गए. उनके लापता होने के दस दिन बाद, राजा का शव मेघालय में वेई सावदोंग जलप्रपात के पास स्थित एक घाटी के किनारे मिला. पुलिस ने सोनम रघुवंशी को मुख्य आरोपी बनाते हुए मामला दर्ज किया और आरोप लगाया कि उसने हनीमून के दौरान राजा की हत्या के लिए सुपारी किलरों के साथ मिलकर साजिश रची थी. इसके तुरंत बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

मामला मेघालय उच्च न्यायालय तक कैसे पहुंचा

हालांकि, इस साल 27 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और उन्हें न्यायिक हिरासत से रिहा कर दिया गया. कोर्ट का कहना है कि उन्हें गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी नहीं दी गई थी. मेघालय सरकार ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की और तर्क दिया कि सोनम के भाई को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दी गई थी, और मामले से संबंधित छह दस्तावेज 9 जून, 2025 को उनके साथ साझा किए गए थे, जिससे पता चलता है कि वह गिरफ्तारी के कारणों से अवगत थीं. राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि यह उनकी तीसरी जमानत याचिका थी, और साथ ही यह भी बताया था कि सोनम रघुवंशी को हिरासत में भेजे जाने के दिन से ही कार्यवाही में शामिल किया गया था और उन्हें अपनी गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी थी. सरकार ने कहा कि लगभग 10 महीने की गिरफ्तारी के बाद वह अनभिज्ञता का बहाना नहीं कर सकतीं. राज्य सरकार ने यह भी तर्क दिया कि निचली अदालत हनीमून हत्या के अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करने में विफल रही थी, और इस बात की संभावना पर भी विचार नहीं किया कि सोनम ने जांच के दौरान गवाहों को प्रभावित किया होगा.

निचली अदालत के आदेश का बचाव करते हुए, सोनम के वकील ने उच्च न्यायालय को बताया कि निचली अदालत के आदेश में कोई खामी या गैरकानूनी बात नहीं है, और इसे नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित कानून को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया था. उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि पुलिस ने सोनम को उन अपराधों की प्रकृति के बारे में अंधेरे में रखकर “लापरवाही” का परिचय दिया, जिनके लिए उस पर आरोप लगाए गए थे.

क्यों मिली जमानत 

न्यायालय ने अनुच्छेद 22(1) के अंतर्गत निहित मौलिक अधिकार पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया है कि किसी को भी गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी दिए बिना हिरासत में नहीं रखा जा सकता है, साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 47 का भी हवाला दिया, जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी करते समय आरोपी को गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी देना अनिवार्य है. अदालत ने राज्य के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि सोनम रघुवंशी को “कारण” बताए गए थे, और इसे “हास्यास्पद” करार दिया. अदालत ने कहा कि उन्हें जो भी कारण बताए गए थे, वे गिरफ्तारी के बाद बताए गए थे, और दूसरी बात यह कि पुलिस ने उस संचार में कोई विवेक का प्रयोग नहीं किया था.

पंकज बंसल मामले का उदाहरण लेते हुए सोनम के वकील ने दलील पेश की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की लिखित सूचना अनिवार्य रूप से देने के आदेश को बरकरार रखा, और कहा कि इसके पीछे तर्क यह सुनिश्चित करना था कि गिरफ्तार व्यक्ति अपनी बचाव की पर्याप्त तैयारी कर सके.

यह कहते हुए कि सोनम के मामले में पुलिस ने बीएनएसएस के अनुच्छेद 22(1) और धारा 47 के तहत अधिकारों का उल्लंघन किया गया था, अदालत ने कहा कि यदि गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देने का यही तरीका था, तो यह गिरफ्तार करने वाली एजेंसी की ओर से विवेकपूर्ण दिमाग के पूर्ण अभाव को दर्शाता है. अदालत ने कहा कि यह किसी आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी की प्रक्रिया की जड़ पर प्रहार करता है, साथ ही यह भी कहा कि गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी उसे न दिए जाने के कारण निचली अदालत ने उसे जमानत दे दी.

Tags: crime newssonam raghuvanshi
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