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कौन है विनोद कश्यप? जिसके हत्याकांड से सुलगा देहरादून, सिंचाई की लड़ाई हिंदू-मुस्लिम पर आई

Dehradun Vinod Kashyap Murder Case: देहरादून के विकासनगर में भाजपा नेता विनोद कश्यप की हत्या के बाद तनाव फैल गया. विरोध प्रदर्शन, हाईवे जाम, पथराव और आगजनी की घटनाएं हुईं. प्रशासन ने पुलिस तैनात कर इंटरनेट बंद किया.

By: Preeti Rajput | Published: June 15, 2026 10:20:41 AM IST

कौन है विनोद कश्यप? जिसके हत्याकांड से सुलगा देहरादून
कौन है विनोद कश्यप? जिसके हत्याकांड से सुलगा देहरादून


Dehradun Vinod Kashyap Murder Case: उत्तराखंड के राजदानी देहरादून में काफी तनाव देखने को मिल रहा है. यहां एक सिंचाई की मामूली कहासुनी एक बड़े हिंसक झगड़े में बदल गई. इस दौरान समुदाय विशेष के 40 लोगों ने मिलकर भाजपा कार्यकर्ता विनोद कश्यप की हत्या कर दी. यहां एक मामूली झगड़ा देखते ही देखते सांप्रदायिक विवाद में बदल गया. आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू संगठन ने हाईवे जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के घर में पथराव कर आग भी लगा दी. इलाके में तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा भी बंद करनी पड़ी. आरोपियों के घर भी प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर धवस्त कर दिए हैं.

कौन है विनोद कश्यप?

विनोद कश्यप 45 साल के हैं और वह विकासनगर क्षेत्र में भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक, वह सामाजिक-राजनीतिक गतिविधियों में काफी सक्रिय रहता था. पूर्व में BDC का चुनाव भी लड़े थे. परिवार और समर्थकों ने कहा कि विनोद की इलाके में काफी जान-पहचान थी. 

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क्या है पूरा मामला? 

पुलिस के मुताबिक, इस झगड़े के शुरूआत एक पुराने विवाद के कारण हुई थी. पेसों को लेकर शुरूआत में थोड़ी कहासुनी हुई थी. शनिवार को विनोद कश्यप अपने परिवार वालों के साथ खेतों में पानी लगाने के लिए गया था. इसी दौरान उसका दूसरे पक्ष से झगड़ा हो गया. देखते ही देखते मामूली झगड़ा हिंसक हो गया. इस हिंसक झड़प में विनोद कश्यप, उसके भाई अशोक तथा राजेश पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. तीनों काफी गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इलाज के लिए तुंरत तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान विनोद की मौत हो गई. देहरादून पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ इस मामले में FIR दर्ज कर ली है. 

CCTV फुटेज भी आया सामने 

इस घटना के बाद CCTV फुटेज काफी चर्चा में आया है. फुटेज में कुछ लोग विनोद कश्यप और उसके साथियों पर हमला करते दिखाई दिए. यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, फुटेज को जांच का हिस्सा बनाया गया है. पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी लोगों की तलाश जारी है. 

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हत्या के बाद हुआ हंगामा 

विनोद की मौत की खबर फैलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बैरागीवाला और विकासनगर इलाके में बड़ी संख्या में जमा हो गए. सभी संगठनों ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की. दून-पांवटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना दिया. हालात इतना ज्यादा बिगड़ गए कि आरोपियों के घरों पर पथराव कर उसमें आग लगा दी. 

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Tags: Dehradun communal tensionVinod KashyapVinod Kashyap murder case
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