Home > क्राइम > दिवाली की मुलाकात से हत्या के आरोप तक; ड्राई फ्रूट कारोबारी चेतन के प्यार में सिया ने रची खौफनाक साजिश? आखिर कौन है सिया गोयल का प्रेमी चेतन चौधरी ?

दिवाली की मुलाकात से हत्या के आरोप तक; ड्राई फ्रूट कारोबारी चेतन के प्यार में सिया ने रची खौफनाक साजिश? आखिर कौन है सिया गोयल का प्रेमी चेतन चौधरी ?

Who Is Siya Goyal Boyfriend: केतन अग्रवाल की मौत की जांच में पुलिस को जो जानकारी मिली है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. जांच एजेंसियों के मुताबिक इस पूरे मामले के केंद्र में सिया गोयल और उसका कथित प्रेमी चेतन चौधरी हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 24, 2026 5:46:53 PM IST

कौन है चेतन चौधरी?
कौन है चेतन चौधरी?


Who Is Siya Goyal Boyfriend: केतन अग्रवाल की मौत की जांच में पुलिस को जो जानकारी मिली है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. जांच एजेंसियों के मुताबिक इस पूरे मामले के केंद्र में सिया गोयल और उसका कथित प्रेमी चेतन चौधरी हैं. पुलिस का दावा है कि दोनों ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई, जिसका अंत केतन अग्रवाल की मौत के रूप में हुआ.
 
पुलिस का दावा है कि 14 जून को लोहगढ़ किले के पास पहली बार कथित तौर पर केतन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी. लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हो सका.जांच अधिकारियों के मुताबिक, घटना के बाद शक से बचने के लिए सांप दिखाई देने का बहाना बनाया गया था. उस समय किसी को भी किसी साजिश का अंदेशा नहीं हुआ.

 कौन है चेतन चौधरी?

पुलिस जांच के अनुसार, चेतन चौधरी ड्राई फ्रूट्स के कारोबार से जुड़ा हुआ है. उसकी और सिया गोयल की मुलाकात व्यावसायिक संपर्कों के जरिए हुई थी. बताया जा रहा है कि दोनों की पहली मुलाकात पिछले वर्ष एक दिवाली समारोह में हुई थी. समय के साथ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया.हालांकि इसी दौरान सिया की सगाई केतन अग्रवाल से तय हो गई. पुलिस के अनुसार, परिवार की इच्छा और सामाजिक दबाव के कारण सिया सगाई तोड़ने का फैसला नहीं ले सकी. जांच में सामने आया है कि इसी वजह से कथित तौर पर दोनों ने केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

जन्मदिन पर रची गई कथित साजिश

पुलिस के अनुसार, 18 जून को सिया के जन्मदिन के मौके पर एक विशेष ट्रेकिंग कार्यक्रम बनाया गया. इसी दौरान केतन अग्रवाल को लोहगढ़ किले के क्षेत्र में ले जाया गया.जांच में सामने आए सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस का दावा है कि सिया और चेतन दोनों वहां मौजूद थे. आरोप है कि इसी दौरान केतन को लगभग 400 फीट गहरी खाई में धक्का दिया गया.शुरुआत में इस घटना को दुर्घटना माना गया था. बताया गया कि फोटो खिंचवाते समय केतन का संतुलन बिगड़ गया और वह खाई में गिर गया. लेकिन बाद की जांच में पुलिस ने इसे दुर्घटना मानने से इनकार कर दिया.

 कॉल रिकॉर्ड से मिले अहम सुराग

पुलिस जांच में दोनों के मोबाइल रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण साबित हुए हैं. अधिकारियों के मुताबिक पिछले छह महीनों के दौरान सिया और चेतन के बीच 2,000 से अधिक कॉल हुए थे. दोनों ने करीब 238 घंटे तक बातचीत की थी.जांच एजेंसियों का मानना है कि ये आंकड़े दोनों के बीच गहरे संपर्क की ओर इशारा करते हैं.

 परिवार ने उठाए सवाल

केतन अग्रवाल के परिवार ने घटना को सुनियोजित साजिश बताया है. परिवार का कहना है कि यदि सिया शादी नहीं करना चाहती थी तो वह रिश्ता खत्म कर सकती थी. परिजनों का आरोप है कि कई घटनाओं और योजनाओं को अब जोड़कर देखने पर पूरी कहानी अलग नजर आती है.फिलहाल मामले की जांच जारी है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है और अदालत में आगे की कानूनी प्रक्रिया चल रही है.

Tags: siya goyalSiya Goyal BoyfriendWho Is Siya Goyal Boyfriend Chetan Chaudhary
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