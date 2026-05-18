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Who Is Shivraj Motegaonkar: कभी घर-घर जाकर पढ़ाते थे ट्यूशन अब भ्रष्टाचार में लिप्त, NEET पेपर लीक मामले में शिवराज मोटेगांवकर गिरफ्तार

Who Is Shivraj Motegaonkar: लातूर स्थित आरसीसी कोचिंग क्लास के निदेशक शिवराज मोटेगांवकर को देशव्यापी नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार कर लिया है.

By: Shivangi Shukla | Published: May 18, 2026 7:23:30 PM IST

शिवराज मोटेगांवकर
शिवराज मोटेगांवकर


Who Is Shivraj Motegaonkar: लातूर स्थित आरसीसी कोचिंग क्लास के निदेशक शिवराज मोटेगांवकर को देशव्यापी नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार कर लिया है. 

बता दें कि सीबीआई ने शुक्रवार को परीक्षा घोटाले की चल रही जांच के तहत उनसे करीब 11 घंटे पूछताछ की. पूछताछ के बाद सीबीआई की एक टीम ने लातूर स्थित उनके कोचिंग संस्थान में तलाशी ली, जहां अधिकारियों ने मामले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर और मोबाइल फोन जब्त किए. 

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क्या है पूरा मामला 

महाराष्ट्र के कोचिंग जगत में “एम सर” के नाम से मशहूर शिवराज मोटेगांवकर, राज्य में NEET और JEE की तैयारी कराने वाले प्रमुख संस्थानों में से एक हैं. लातूर के रसायन विज्ञान शिक्षक मोटेगांवकर ने RCC क्लासेस (रेणुकाई करियर सेंटर) को महाराष्ट्र के सबसे बड़े कोचिंग संस्थानों में से एक बना दिया है. हाल ही में NEET परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में उनका नाम सामने आया है और CBI पिछले कई दिनों से उनसे पूछताछ कर रही है.

जांचकर्ता पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े संभावित वित्तीय लेनदेन और कड़ियों की भी जांच कर रहे हैं. मोटेगांवकर को बाद में पुणे स्थित सीबीआई कार्यालय ले जाया गया, जहां आगे की पूछताछ के बाद उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया. उन्हें आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए विशेष अदालत में पेश किया जाएगा.

शुरूआती संघर्ष 

मोटेगांवकर लातूर के एक किसान परिवार से आते हैं और उन्होंने प्राइवेट ट्यूशन देकर पढ़ाना शुरू किया था. अक्सर छात्रों तक पहुंचने के लिए वे पूरे शहर में साइकिल चलाते थे. 1990 के दशक के उत्तरार्ध में, उन्होंने लगभग दस छात्रों के साथ एक किराए के कमरे में कोचिंग देना शुरू किया. शुरुआती वर्षों में, वह संस्थान के हर पहलू में व्यक्तिगत रूप से रसायन विज्ञान पढ़ाने, हस्तलिखित नोट्स तैयार करने और कक्षा 11 और 12 के छात्रों के छोटे बैचों के साथ-साथ प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवारों को पढ़ाने में भी सक्रिय रूप से शामिल थे. अगले दो दशकों में, उनकी कोचिंग “लातूर पैटर्न” के साथ-साथ विकसित हुई, जो महाराष्ट्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में टॉपर्स तैयार करने के लिए प्रसिद्ध हो गया.

Tags: crimehome-hero-pos-10NEET
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