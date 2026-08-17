Home > क्राइम > रील बनाने वाली हसीना पर चली अंधाधुंध गोलियां: कौन थीं आयशा गिलामाना, जिनकी 14 अगस्त की रात बेरहमी से ली जान, मिस्ट्री कॉल ने छेड़ दी बहस!

रील बनाने वाली हसीना पर चली अंधाधुंध गोलियां: कौन थीं आयशा गिलामाना, जिनकी 14 अगस्त की रात बेरहमी से ली जान, मिस्ट्री कॉल ने छेड़ दी बहस!

मशहूर पाकिस्तानी इन्फ्लूएंसर और 1.3 मिलियन फॉलोअर्स वाली टिकटॉक स्टार शम्सी बीबी उर्फ आयशा गिलामाना की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस वारदात में 15 साल की बहन गंभीर रूप से घायल हो गईं.

By: Kajal Jain | Published: August 17, 2026 2:30:30 PM IST

रील बनाने वाली हसीना पर चली अंधाधुंध गोलियां: कौन थीं आयशा गिलामाना, जिनकी 14 अगस्त की रात बेरहमी से ली गई जान, एक मिस्ट्री कॉल ने खड़े कर दिए कई सवाल!
रील बनाने वाली हसीना पर चली अंधाधुंध गोलियां: कौन थीं आयशा गिलामाना, जिनकी 14 अगस्त की रात बेरहमी से ली गई जान, एक मिस्ट्री कॉल ने खड़े कर दिए कई सवाल!


पाकिस्तान के टैक्सिला से एक बेहद सनसनीखेज और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया की दुनिया में खलबली मचा दी है. पाकिस्तान की जानी-मानी टिकटॉक स्टार शम्सी बीबी, जिन्हें लोग ‘आयशा गिलामाना’ के नाम से भी जानते थे, की स्वतंत्रता दिवस यानी 14 अगस्त की रात गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई. महज 28 साल की इस लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर के टिकटॉक पर 1.3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे. आरोप है कि पैसों के लेन-देन और वित्तीय विवाद के चलते उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं. एक फोन कॉल के बाद घर से बाहर बुलाई गईं आयशा पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी छोटी बहन इस भयानक हादसे में बुरी तरह जख्मी हो गई. इस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस ने पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी है.

कौन हैं शम्सी बीबी उर्फ आयशा गिलामाना?

शम्सी बीबी, जिन्हें सोशल मीडिया पर ‘आयशा गिलामाना’ के नाम से भी जाना जाता था, पाकिस्तान की एक बेहद लोकप्रिय टिकटॉक स्टार थीं. मात्र 28 साल की उम्र में उन्होंने अपने फनी और आकर्षक वीडियो से सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा था और उनके पास 1.3 मिलियन (13 लाख) से ज्यादा फॉलोअर्स की तगड़ी फैन फॉलोइंग थी. पिछले 3-4 सालों से वह लगातार टिकटॉक पर एक्टिव थीं और अपनी एक अलग पहचान बना चुकी थीं. लेकिन कौन जानता था कि रातों-रात सोशल मीडिया की यह चमक-दमक भरी दुनिया किसी की जिंदगी पर भारी पड़ जाएगी और इस तरह एक खौफनाक साजिश का शिकार बन जाएगी.

You Might Be Interested In

14 अगस्त की रात आया एक फोन और बिछ गई मौत की बिसात

यह खौफनाक घटना 14 अगस्त की रात को घटी. पाकिस्तान की आजादी का दिन था. मृतका के पिता फजल साहबजादा ने पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई है, उसके मुताबिक उस रात शम्सी के पास ‘कशिफ’ उर्फ ‘कशी’ नाम के एक शख्स का फोन आया था. फोन पर उसने आयशा को तुरंत घर से बाहर आने के लिए कहा. इसके बाद आयशा अपनी 15 साल की छोटी बहन असीमा और भाई नैमतुल्ला के साथ कार में सवार होकर घर से बाहर निकलीं. परिवार को तब तक अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी रात होने वाली है.

बाइक सवार बदमाशों ने चलती कार पर बरसाईं गोलियां

पिता की शिकायत और भाई नैमतुल्ला के बयानों के अनुसार, जब वे कार से जा रहे थे, तभी टैक्सिला में एक पेट्रोल पंप के पास 30 से 35 साल की उम्र के दो अज्ञात बाइक सवार बदमाश वहां पहुंचे. उन्होंने बिना कुछ सोचे-समझे चलती कार पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. बदमाशों की चलाई गई एक गोली सीधे आयशा गिलामाना की गर्दन पर जा लगी, जिससे उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया. गोलीबारी के दौरान ड्राइविंग सीट पर बैठे भाई का कार से नियंत्रण छूट गया और उनकी गाड़ी बेकाबू होकर दूसरे वाहन से जोरदार टक्कर खाकर क्रैश हो गई, जिसमें छोटी बहन असीमा गंभीर रूप से घायल हो गई.

पैसों का विवाद और मौत की धमकियों का काला सच

इस सनसनीखेज हत्याकांड के पीछे पैसों के लेन-देन का बड़ा विवाद सामने आ रहा है. पिता फजल साहबजादा ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी का कौसर और जावेद (उर्फ शाहीन) नाम के लोगों के साथ पैसों का वित्तीय विवाद चल रहा था. इन दोनों लोगों की तरफ से आयशा को लगातार पैसों की वापसी के लिए धमकाया जा रहा था और जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही थीं. इन धमकियों से परेशान होकर आयशा ने पहले भी इस्लामाबाद में इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. परिवार का साफ मानना है कि इसी रंजिश के चलते साजिश रचकर उनकी बेटी की हत्या करवाई गई है ताकि उसके पैसों और संपत्ति हड़प ली जाए.

पुलिस जांच और सीसीटीवी फुटेज पर टिकी निगाहें

घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है और मृतका के पिता की शिकायत पर नामजद आरोपियों के साथ-साथ अज्ञात हमलावरों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस पाकिस्तान दंड संहिता (PPC) की गंभीर धाराओं जैसे 302 (हत्या), 324 (जान से मारने का प्रयास), 109 (साजिश) और 34 के तहत केस दर्ज कर चुकी है. फिलहाल, पुलिस उस इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है जिसमें संदिग्ध बाइक सवार भागते हुए नजर आ रहे हैं. पुलिस का कहना है कि चश्मदीद भाई नैमतुल्ला की मदद से आरोपियों की पहचान कर ली जाएगी और इस खूनी खेल के पीछे छिपे हर एक चेहरे को बेनकाब किया जाएगा.

ये भी पढ़ें:- ‘नक्सलवाद’ के साए से बाहर आया बालाघाट: 40 साल में पहली बार गांव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम, ‘ब्रेनवॉश’ को मात देकर बचाई 125 बच्चों की जान!

Tags: murder casepakistani womenShot Dead
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने के कारण क्या हैं?

August 16, 2026

घर के शीशे साफ करने के आसान तरीके

August 16, 2026

इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?

August 16, 2026

हरी सब्जियां खाने के फायदे

August 16, 2026

कौन हैं अंतरा बनर्जी?

August 16, 2026

कौन थीं अनन्या राज?

August 16, 2026
रील बनाने वाली हसीना पर चली अंधाधुंध गोलियां: कौन थीं आयशा गिलामाना, जिनकी 14 अगस्त की रात बेरहमी से ली जान, मिस्ट्री कॉल ने छेड़ दी बहस!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रील बनाने वाली हसीना पर चली अंधाधुंध गोलियां: कौन थीं आयशा गिलामाना, जिनकी 14 अगस्त की रात बेरहमी से ली जान, मिस्ट्री कॉल ने छेड़ दी बहस!
रील बनाने वाली हसीना पर चली अंधाधुंध गोलियां: कौन थीं आयशा गिलामाना, जिनकी 14 अगस्त की रात बेरहमी से ली जान, मिस्ट्री कॉल ने छेड़ दी बहस!
रील बनाने वाली हसीना पर चली अंधाधुंध गोलियां: कौन थीं आयशा गिलामाना, जिनकी 14 अगस्त की रात बेरहमी से ली जान, मिस्ट्री कॉल ने छेड़ दी बहस!
रील बनाने वाली हसीना पर चली अंधाधुंध गोलियां: कौन थीं आयशा गिलामाना, जिनकी 14 अगस्त की रात बेरहमी से ली जान, मिस्ट्री कॉल ने छेड़ दी बहस!