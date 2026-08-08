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कौन है सीरियल किलर मोहम्मद राजी? कुख्यात बनने के लिए बनाया 100 कत्ल का टार्गेट, नशा करते ही निकाल लेता था बेगुनाहों की जान!

मोहम्मद राजी ने महज़ शोहरत पाने और देश का 'सबसे खतरनाक किलर' बनने के लिए एक के बाद एक कई बेगुनाहों की जान ले ली थी. बचपन में शोषण का शिकार हुए राजी को गुरुग्राम, दिल्ली और बिहार जैसे इलाकों में आतंक का दूसरा नाम कहने लगे थे.

By: Kajal Jain | Published: August 8, 2026 5:18:40 PM IST

कौन है सीरियल किलर मोहम्मद राजी? कुख्यात बनने के लिए बनाया 100 कत्ल का टार्गेट, नशा करते ही निकाल लेता था बेगुनाहों की जान!
कौन है सीरियल किलर मोहम्मद राजी? कुख्यात बनने के लिए बनाया 100 कत्ल का टार्गेट, नशा करते ही निकाल लेता था बेगुनाहों की जान!


हरियाणा के गुरुग्राम, दिल्ली और बिहार जैसे इलाकों में खून की होली खेलने वाले 22 वर्षीय सीरियल किलर मोहम्मद रजी (Mohammad Razi) की कहानी किसी साइको थ्रिलर से कम नहीं है. बचपन में हुए शोषण का शिकार रहा यह शख्स बड़ा होकर एक ऐसा शैतान बन बैठा, जिसने सिर्फ शोहरत पाने और कुख्यात होने की सनक में कम से कम 10 मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया. रजी का टारगेट कोई छोटा-छोटा नहीं, बल्कि पूरे 100 कत्ल करने का था ताकि वह देश का सबसे खतरनाक सीरियल किलर कहला सके. शराब के नशे में धुत होकर अपने ‘लकी चाकू’ से वार करने वाले इस कातिल ने अनगिनत वारदातों को अंजाम दिया. इसकी कहानी और मर्डर करने के तरीकों ने पुलिस और समाज दोनों को झकझोर कर रख दिया था. आइए जानते हैं कि आखिर कौन था यह दरिंदा और क्यों वह मासूम लोगों को मौत के घाट उतारता था.

बचपन में शोषण का शिकार हुआ था राजी

पुलिस जांच और पूछताछ में जो खुलासे हुए, उन्होंने सबको हैरान कर दिया. महज 22 साल की उम्र में कम से कम 10 लोगों की हत्या करने वाले मोहम्मद राजी को बचपन में एक रिश्तेदार द्वारा शोषण का शिकार होना पड़ा था. पुलिस अधिकारियों का मानना है कि महज 6 साल की उम्र में मिली पीड़ाओं ने उसके अंदर एक ऐसा खौफनाक मेंटल ट्रॉमा पैदा कर दिया, जो धीरे-धीरे उसे जुर्म की दुनिया में धकेलता चला गया. यूं तो राजी, बिहार के अररिया जिले के खलीलाबाद गांव का रहने वाला था लेकिन रोजी रोटी के लिए अलग-अलग शहरों में रहकर मजदूरी और गेस्ट हाउस में हाउसकीपिंग का काम करता था. वह बार-बार अपनी नौकरियां बदलता रहता था. पूछताछ में उसने कुबूल किया था कि उसकी अजीबोगरीब और खौफनाक सनक के चलते देश के कोने-कोने में घूमकर 100 लोगों की हत्या की. वह चाहता था कि पूरी दुनिया उसे एक ‘सबसे खतरनाक सीरियल किलर’ के रूप में जाने. 

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कमजोर लोगों को बनाता था शिकार

मोहम्मद राजी के काम करने का तरीका बेहद शातिर और खौफनाक था. वह अक्सर रात के वक्त शराब की दुकानों के आसपास घूमता था और वहां से ऐसे बेसहारा, कमजोर या डिप्रेशन में चल रहे लोगों को अपना निशाना बनाता था, जो अकेले होते थे. वह अजनबियों से दोस्ती का नाटक करता था और उन्हें अपने साथ बैठकर शराब पीने का न्योता देता था. पुलिस के मुताबिक, राजी हमेशा अपने साथ अपना ‘लकी चाकू’ रखता था. उसकी दरिंदगी का पैमाना यह था कि वह शराब पीने के दौरान सिर्फ तीन पैग लगाने के बाद ही किसी की भी हत्या करने का फैसला कर लेता था. तीन पेग पीते ही उसके सिर पर खून सवार हो जाता था और वह मौका मिलते ही धारदार चाकू से अपने ही साथी की बेरहमी से हत्या कर देता था. उसके ज्यादातर शिकार लोअर या मिडिल क्लास के लोग होते थे जो अपनी जिंदगी की परेशानियों से जूझ रहे थे.

जब पुलिस के हाथ लगा सुराग

राजी के किए गए कई कत्ल ‘ब्लाइंड मर्डर’ थे, जिसमें कोइ सुराग नहीं मिला था. ज्यादातर जगहों पर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलती थी और न ही पीड़ितों के साथ उसकी कोई पुरानी रंजिश होती थी, जिससे पुलिस के लिए उसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो गया था. उसके मर्डर के तरीके इतने अजीब थे कि पुलिस ने उसका नाम साइको राजी रख दिया था. उसका पर्दाफाश नवंबर 2020 में हुआ, जब लगातार तीन रातों में 3 हत्याएं (एक सुरक्षा गार्ड, एक ऑफिस बॉय और एक अज्ञात व्यक्ति) की. पुलिस ने एक बड़े मैनहंट के बाद उसे दबोच लिया. गिरफ्तारी के बाद उसने खुद अपने गुनाहों की फेहरिस्त पुलिस के सामने खोल दी. उसने बताया कि उसे मर्डर करना काफी पसंद था. उसने कई मामलों में बेगुनाहों के गले धड़ से अलग कर दिए थे. उन्हें कागज से लपेटकर पॉलीबैग में पैक करके फेंक किया था.

मरते दम तक जेल में सड़ेगा दरिंदा

गुरुग्राम की एक अदालत ने लंबी कानूनी प्रक्रिया और पुख्ता सबूतों के आधार पर इस खूनी दरिंदे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (मरते दम तक जेल) की सजा सुनाई. इसके साथ ही उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. 

Tags: crime newsSerial Killer
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