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कौन है गैंगस्टर उधम सिंह? पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भागा गैंगस्टर, 1 लाख रुपये का इनाम घोषित

Gangster Udham Singh: मेरठ का गैंगस्टर उधम सिंह बीते कई सालों से जेल में बंद था. लेकिन इस बार उसने फर्जी दस्तावेजों के अनुसार जमानत ली और फरार हो गया. अब पुलिस उसकी छानबीन कर रही है. उसके ऊपर 1 लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है. जानिए कौन है उधम सिंह.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 7, 2026 12:21:05 PM IST

गैंगस्टर उधम सिंह
गैंगस्टर उधम सिंह


गैंग्स्टर उधम सिंह के खिलाफ लूट, हत्या, जबरन वसूली और अपहरण के 70 से अधिक मामले दर्ज हैं. इसी के तहत वह कई सालों से जेल की हवा खा रहा है. पिछले कुछ दिनों पहले उसे एक और मामले में चार साल की सजा और कुछ जुर्माना लगाया गया था. अब वह फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमानत लेकर गायब हो गया. पुलिस उसकी मुस्तैदी से तलाश कर रही हैं. अधिकारियों ने उस पर 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये इनाम घोषित कर दिया है. जानिए पूरी जानकारी और कौन है ये उधम सिंह. 

कौन है उधम सिंह?

उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के करनावल कस्बे का रहने वाला उधम सिंह , यूपी के कुख्यात अपराधियों में शुमार हैं. उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, जानलेवा हमला समेत 71 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. उससे स्थानीय लोग भय खाते हैं. साल 2022 में सरूरपुर पुलिस ने उसे धमकी देने और रंगदारी मांगने के एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था. बाद में उसे मेरठ जेल से उन्नाव जेल ट्रांसफर कर दिया गया. करीब 4 साल 8 महीने जेल में रहने के बाद 26 मार्च 2026 को वह फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमानत पर रिहा हुआ. तब से वह फरार है. बताया जा रहा है कि वह नेपाल चला गया है. उसकी तलाश में कई राज्यों की पुलिस लगी हुई है. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों की पुलिस उसकी छानबीन कर रही हैं. 

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1 लाख रुपये का इनाम घोषित

आरोपी जब फरार हुआ. उस वक्त उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. अब एडीजी भानु भास्कर ने इस इनाम राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये का कर दिया है. आरोपी की तलाश में पुलिस और विशेष कार्यबल की टीमें कई राज्यों में दबिश दे रही हैं.

कैसे दिया धोखा?

आरोपी  उधम सिंह 26 मार्च को उन्नाव जेल से जमानत पर रिहा हुआ था. तभी से वह फरार है. आरोपी के फरार होने की शिकायत 9 अप्रैल 2026 को दर्ज हुई थी. शिकायतकर्त अनवर ने अपने शिकायत में बताया कि शेखर नामक व्यक्ति ने उसे ऋण दिलाने का झांसा देकर उसका आधार पत्र और पैन पत्र ले लिया था. इसके बाद कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी कराए गए. इन्हीं दस्तावेजों का बाद में आरोपी के जमानत के लिए इस्तेमाल किया गया. जैसे ही उसके फरार होने की सूचना मिली पुलिस ने एक रिपोर्ट न्यायालय को भेजी. इसके तहत कोर्ट ने सुनवाई के बाद उधम सिंह की जमानत निरस्त कर दी और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दी है. हालांकि, अभी तक आरोपी की जानकारी नहीं मिली है. 

यह खबर भी पढ़ें: कभी जेल में बिताई रातें, आज करोड़ों दिलों पर करते हैं राज; जानिए कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की अनसुनी दास्तान

Tags: crime newsudham singh
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