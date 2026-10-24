Gangster Himanshu Bhau: अमेरिका से दबोचा गया लॉरेंस का कट्टर दुश्मन; नाम से ही कांपता था दिल्ली-पंजाब; जानें कौन है खूंखार गैंगस्टर हिमांशु

Gangster Himanshu Bhau Arrested: भारत में बढ़ते अपराध के पीछे कहीं न कहीं छोटे-छोटे इलाकों में पल रही गैंग का हाथ है. वहीं इस गैंग को चलाने के लिए इनके उस्ताद भी मौजूद होते हैं. वहीं हाल ही में एक वॉन्टेड गैंगस्टर पकड़ा गया है. सूत्रों ने बताया कि भारत में कई मर्डर और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए वॉन्टेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया को अमेरिका में अरेस्ट कर लिया गया है. हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स (STF) से मिले इनपुट के बाद दोनों को 22 अक्टूबर को लास वेगास में एक साथ अरेस्ट किया गया था. यह एक्शन US इमिग्रेशन एनफोर्समेंट एजेंसी (ICE) की मदद से किया गया. हरियाणा STF उन्हें भारत डिपोर्ट करने के लिए US अथॉरिटीज़ और सेंट्रल एजेंसियों के टच में है.

लॉरेंस का दुश्मन है ये गैंगस्टर

हिमांशु भाऊ, जो जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन था, हरियाणा और दिल्ली पुलिस की मोस्ट-वांटेड लिस्ट में था. उसके और उसके साथियों के खिलाफ हरियाणा से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक कई केस दर्ज हैं, जिनमें मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन शामिल हैं. इस बदनाम गैंगस्टर के खिलाफ इंटरपोल का नोटिस भी है. पुलिस के मुताबिक, भारत छोड़ने से पहले उसने जाली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके पासपोर्ट बनवाया था. रिपोर्ट्स में उसके पुर्तगाल से भी लिंक मिले हैं, जहां उस पर अपना क्रिमिनल नेटवर्क चलाने का शक है, और नीरज बवाना और नवीन बाली से जुड़े गैंग्स से भी.

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विदेश में बैठे चला रहा था गैंग

हरियाणा के पलवल ज़िले का रहने वाला नीरज फ़रीदपुरिया भी गिरफ़्तारी के समय US में रह रहा था. उसके ख़िलाफ 25 से ज़्यादा क्रिमिनल केस दर्ज हैं.हरियाणा पुलिस ने इससे पहले 2012 में एक एनकाउंटर के बाद नीरज को गिरफ़्तार किया था. 2015 में, एक कोर्ट ने उसे मर्डर केस में उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी. हालाँकि, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 2019 में उसे ज़मानत दे दी थी. बाद में उसका नाम 26 जून, 2019 को फ़रीदाबाद में कांग्रेस के स्टेट स्पोक्सपर्सन विकास चौधरी की हत्या में सामने आया. उसके बाद, वो कथित तौर पर दुबई के रास्ते कनाडा भाग गया. बाद में उसे कनाडा में बंबिहा गैंग का चार्ज दिया गया, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दुश्मन है. नीरज बाद में यूनाइटेड स्टेट्स चला गया, जहाँ व्वो कथित तौर पर हिमांशु भाऊ गैंग के साथ काम कर रहा था. उसने यूट्यूबर एल्विश यादव के घर के बाहर हुई फ़ायरिंग की घटना की ज़िम्मेदारी भी ली थी.