Home > क्राइम > Dulha-Dulhan Or Crime: सुहागरात में बंद कमरे में दूल्हे ने दुल्हन के साथ ऐसा क्या किया? अगले ही दिन ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या

Dulha-Dulhan Or Crime: सुहागरात में बंद कमरे में दूल्हे ने दुल्हन के साथ ऐसा क्या किया? अगले ही दिन ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या

Dulha-Dulhan Or Crime: हरियाणा के पलवल जिले में सुहागरात के अगले ही दिन एक दूल्हे ने अगले दिन ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी. घटना के 16 दिन बाद चार अन्य युवकों और मृतक की पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है.

By: Preeti Rajput | Published: May 19, 2026 2:08:10 PM IST

सुहागरात में बंद कमरे में दूल्हे ने दुल्हन के साथ ऐसा क्या किया?
सुहागरात में बंद कमरे में दूल्हे ने दुल्हन के साथ ऐसा क्या किया?


Dulha-Dulhan Or Crime: हरियाणा के पलवल जिले से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. इस खबर को सुन आस-पास के इलाके में सनसनी मच गई है. यहां सुहागरात के अगले ही दिन एक दूल्हे ने अगले दिन ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी. मृतक के भाई का आरोप है कि युवक का सुहागरात पर ही अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था. जिसके बाद दुल्हन के पहचान वाले कुछ युवकों ने फोन उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित और ब्लैकमेल किया. साथ ही उसे बदनाम करने की भी धमकी थी. जिसके बाद अगली सुबह दुल्हे ने आत्महत्या कर ली. 

दुल्हन समेत 4 पर मामला दर्ज 

राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) फरीदाबाद ने घटना के 16 दिन बाद चार अन्य युवकों और मृतक की पत्नी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए FIR दर्ज कर लिया गया है. मृतक का नाम ओमप्रकाश है, वह वली मोहम्मद पुर उर्फ लहरपुर का निवासी था. 

You Might Be Interested In

29 अप्रैल को हुई थी शादी 

शिकायत में मृतक के भाई जय भगवान ने पुलिस को जानकारी दी कि उनके भाई ओमप्रकाश की शादी 29 अप्रैल को मथुरा जिले के शेरगढ़ की रहने वाली है. दोनों की शादी हिंदू रीति-रिवाज के तहत हुआ. शादी के अगले दिन 30 अप्रैल को पूरे परिवार ने दुल्हन का स्वागत किया. परिवार वालों का आरोप है कि 30 अप्रैल की रात को किसी बात पर झगड़ा हुआ था. कमरे से काफी आवाजें आ रही थी, जो घर की बाकी महिलाओं ने भी सुनी थी. 

कई नंबरों से किया फोन 

शिकायत में कहा गया है कि सुहागरात के अगले दिन यानी 1 मई को सुबह करीब 7 बजे के बाद मृतक ओमप्रकाश के मोबाइल फोन अलग-अलग नंबरों से फोन किए गए थे. आरोप है कि फोन करने वाले युवकों में अजय निषाद, संजीव, नारायण सिंह और वेदराम का नाम शामिल थे. जो दुल्हन के करीबी बताए जा रहे हैं. जय भगवान ने आगे बताया कि कई अलग-अलग नंबरों से फोन आने के बाद ओमप्रकाश काफी परेशान हो गया था. उसने घबराकर ये बात पिता को भी बताई थी. जिसके बाद पिता ने बेटे को समझाने का काफी प्रयास भी किया, लेकिन आरोपियों ने फोन कर धमकी देना बंद नहीं किया. 

What Is CJP: क्या है कॉकरोच जनता पार्टी? जिसने सोशल मीडिया पर पैदा की नई राजनीतिक सनसनी; कौन है इसका लीडर

ट्रेन के सामने कूदकर दी जान 

परिजनों ने दुल्हन से इस बारे में बात की तो उसने साफ मना कर दिया कि ओमप्रकाश के फोन पर किसी तरह की कॉल नहीं आई है. धमकियों और प्रताड़ना से तंग आकर ओमप्रकाश ने 1 मई को दोपहर के समय तेज रफ्तार ट्रेन के आगे छलांग लगा दी. आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है. 

Ebola Virus Disease: क्या है इबोला वायरस? भारत पर मंडरा रहा खतरा! जानें लक्षण, कारण और बचाव

Tags: Bride and Dulhacrime newsDulha-Dulhan Or Crime
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

होटल में क्यों बिछाई जाती है सफेद बेडशीट?

May 18, 2026

जौन एलिया के 8 बेहतरीन शेर

May 18, 2026

प्यार के चक्कर में मां से पड़ी थी मार…

May 18, 2026

Diet Plan: 21 दिन में थायरॉइड कंट्रोल!

May 18, 2026

दवाइयां क्यों खाना? 5 सुपरफूड में मिलेंगे सारे सप्लीमेंट्स!

May 18, 2026

घर में इस दिशा में लगाएं मनी प्लांट, बढ़ सकती...

May 17, 2026
Dulha-Dulhan Or Crime: सुहागरात में बंद कमरे में दूल्हे ने दुल्हन के साथ ऐसा क्या किया? अगले ही दिन ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Dulha-Dulhan Or Crime: सुहागरात में बंद कमरे में दूल्हे ने दुल्हन के साथ ऐसा क्या किया? अगले ही दिन ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या
Dulha-Dulhan Or Crime: सुहागरात में बंद कमरे में दूल्हे ने दुल्हन के साथ ऐसा क्या किया? अगले ही दिन ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या
Dulha-Dulhan Or Crime: सुहागरात में बंद कमरे में दूल्हे ने दुल्हन के साथ ऐसा क्या किया? अगले ही दिन ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या
Dulha-Dulhan Or Crime: सुहागरात में बंद कमरे में दूल्हे ने दुल्हन के साथ ऐसा क्या किया? अगले ही दिन ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या