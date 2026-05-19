Dulha-Dulhan Or Crime: सुहागरात में बंद कमरे में दूल्हे ने दुल्हन के साथ ऐसा क्या किया? अगले ही दिन ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या

Dulha-Dulhan Or Crime: हरियाणा के पलवल जिले से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. इस खबर को सुन आस-पास के इलाके में सनसनी मच गई है. यहां सुहागरात के अगले ही दिन एक दूल्हे ने अगले दिन ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी. मृतक के भाई का आरोप है कि युवक का सुहागरात पर ही अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था. जिसके बाद दुल्हन के पहचान वाले कुछ युवकों ने फोन उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित और ब्लैकमेल किया. साथ ही उसे बदनाम करने की भी धमकी थी. जिसके बाद अगली सुबह दुल्हे ने आत्महत्या कर ली.

दुल्हन समेत 4 पर मामला दर्ज

राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) फरीदाबाद ने घटना के 16 दिन बाद चार अन्य युवकों और मृतक की पत्नी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए FIR दर्ज कर लिया गया है. मृतक का नाम ओमप्रकाश है, वह वली मोहम्मद पुर उर्फ लहरपुर का निवासी था.

29 अप्रैल को हुई थी शादी

शिकायत में मृतक के भाई जय भगवान ने पुलिस को जानकारी दी कि उनके भाई ओमप्रकाश की शादी 29 अप्रैल को मथुरा जिले के शेरगढ़ की रहने वाली है. दोनों की शादी हिंदू रीति-रिवाज के तहत हुआ. शादी के अगले दिन 30 अप्रैल को पूरे परिवार ने दुल्हन का स्वागत किया. परिवार वालों का आरोप है कि 30 अप्रैल की रात को किसी बात पर झगड़ा हुआ था. कमरे से काफी आवाजें आ रही थी, जो घर की बाकी महिलाओं ने भी सुनी थी.

कई नंबरों से किया फोन

शिकायत में कहा गया है कि सुहागरात के अगले दिन यानी 1 मई को सुबह करीब 7 बजे के बाद मृतक ओमप्रकाश के मोबाइल फोन अलग-अलग नंबरों से फोन किए गए थे. आरोप है कि फोन करने वाले युवकों में अजय निषाद, संजीव, नारायण सिंह और वेदराम का नाम शामिल थे. जो दुल्हन के करीबी बताए जा रहे हैं. जय भगवान ने आगे बताया कि कई अलग-अलग नंबरों से फोन आने के बाद ओमप्रकाश काफी परेशान हो गया था. उसने घबराकर ये बात पिता को भी बताई थी. जिसके बाद पिता ने बेटे को समझाने का काफी प्रयास भी किया, लेकिन आरोपियों ने फोन कर धमकी देना बंद नहीं किया.

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ट्रेन के सामने कूदकर दी जान

परिजनों ने दुल्हन से इस बारे में बात की तो उसने साफ मना कर दिया कि ओमप्रकाश के फोन पर किसी तरह की कॉल नहीं आई है. धमकियों और प्रताड़ना से तंग आकर ओमप्रकाश ने 1 मई को दोपहर के समय तेज रफ्तार ट्रेन के आगे छलांग लगा दी. आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है.

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