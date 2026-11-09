West Bengal Crime: फ्लैट के कमरे में गर्लफ्रेंड के साथ थी उसकी मां, युवक के साथ दोनों ने 10 मिनट में कर डाला कांड!

West Bengal Crime: पश्चिम बंगाल के गरिया में इंजीनियर सार्थक सरकार (25) की उसकी लिव-इन पार्टनर संचलिका बसु द्वारा धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया है. फ्लैट में 25 वर्षीय बॉयफ्रेंड की चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने लिव-इन पार्टनर और उसकी मां को गिरफ्तार किया है. इस हत्याकांड की जानकारी तब लगी जब पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में रहने वाले सार्थक सरकार के पिता और बहन ने बताया कि कई घंटों तक उनका फोन नहीं लग रहा था. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और फ्लैट को सील कर दिया है.

वहीं, एक अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि सार्थक सरकार की उसके किराए के फ्लैट में चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई. यह फ्लैट एक बहुमंजिला इमारत में है. वहां रहने वाले अन्य लोगों ने बताया कि उन्होंने सार्थक को अपनी लिव-इन पार्टनर 24 वर्षीय संचालिका बसु के साथ झगड़ते हुए सुना था. बाद में वह अपने बिस्तर पर कई घावों के साथ पड़ा मिला. सार्थक को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पड़ोसियों की मदद से फ्लैट के अंदर पहुंचा परिवार

पुलिस के मुताबिक, उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में रहने वाले सार्थक सरकार के पिता और बहन ने बताया कि शनिवार शाम को कई घंटों तक उसका फोन नहीं लग रहा था. उन्होंने बताया कि संचालिका ने फोन पर सार्थक की बहन को जानकारी दी थी कि उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया. सार्थक का परिवार गरिया पहुंचा और फ्लैट के अंदर जाने के लिए पड़ोसियों से मदद मांगी.

अधिकारी ने आगे बताया कि मौत का कारण और समय पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मृतक के परिवार की शिकायत के आधार पर रविवार को संचालिका और उसकी मां मौमिता बसु को गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने बताया कि डॉक्टरों को पीड़िता के कंधे और शरीर के ऊपरी हिस्से पर चाकू के घाव मिले हैं.

गर्लफ्रेंड के गले पर मिले खरोंच के निशान

अधिकारी ने आगे कहा कि संचालिका बसु की गर्दन पर खरोंच के कुछ निशान मिले हैं, जो कथित हत्या के दौरान हाथापाई की ओर इशारा करते हैं. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और फ्लैट को सील कर दिया है.