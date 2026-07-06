West Bengal: बोरे में मिली 12 साल की लड़की की लाश; दरिंदगी करने वाले आरोपी को गुस्साई भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला

West Bengal Rape Murder Case: पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में 12 साल की लड़की के साथ रेप और मर्डर के आरोपी आदमी की रविवार को मौत हो गई. कहा जा रहा है कि पीड़ित के परिवार और लोकल लोगों ने उसे पीट-पीटकर मार डाला.

इसके बाद इलाके में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और तनाव फैल गया. पुलिस ने इस मामले में एक कथित BJP वर्कर को हिरासत में लिया है और मामले की जांच के लिए एक SIT भी बनाई गई है. यह घटना बरुईपुर के सुरज्यापुर इलाके में हुई.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, लड़की शनिवार दोपहर अपने दोस्त के जन्मदिन के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. उसके परिवार ने आरोप लगाया कि चार लोग उसे जबरदस्ती ले गए और दावा किया कि वे रात भर उसकी तलाश करते रहे. उन्होंने पुलिस पर भी मदद के लिए उनकी गुहार पर ठीक से जवाब नहीं देने का आरोप लगाया.

रविवार सुबह, लोकल लोगों ने कथित तौर पर एक सस्पेक्ट को पकड़ लिया, जिसने लड़की की बॉडी की जगह बताई. जानकारी मिलने पर, लोगों ने बॉडी बरामद की, जो सुरज्यापुर हाट इलाके में एक तालाब के पास एक बोरे में भरी हुई मिली.

आरोपी को पीट-पीटकर मार डाला

बॉडी मिलने के तुरंत बाद, गुस्साए परिवार वालों और लोकल लोगों ने कथित तौर पर आरोपी आदमी पर हमला किया. पुलिस ने कहा कि हमले में उसे गंभीर चोटें आईं और बाद में उसकी मौत हो गई. इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (प्रेसीडेंसी रेंज) कंकरप्रसाद बारुई ने कन्फर्म किया कि लड़की की मौत में शामिल होने के आरोपों पर गुस्साई भीड़ ने उस आदमी को पीट-पीटकर मार डाला.

लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन

बॉडी मिलने के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, लोगों ने बारुईपुर-जॉयनगर रोड को ब्लॉक कर दिया, टायर जलाए और कई पुलिस गाड़ियों में तोड़फोड़ की, साथ ही अपराध में शामिल सभी लोगों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की. व्यवस्था बहाल करने और आगे की हिंसा को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया.

मेगाफोन के ज़रिए प्रदर्शनकारियों से बात करते हुए, IGP बारुई ने उनसे नाकाबंदी हटाने की अपील की और उन्हें भरोसा दिलाया कि अपराध से जुड़े सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और कानून के तहत उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस रेड कर रही है और वादा किया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

पुलिस ने कहा कि लोकल BJP वर्कर शांतनु मंडल को हिरासत में लिया गया है, और लड़की की मौत के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. सीनियर अधिकारियों के आश्वासन के बाद, प्रदर्शनकारियों ने लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने दिया.