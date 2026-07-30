Home > क्राइम > सोने के बिस्किट और नोटों से भरी 35 बोरियां! बस ड्राइवर के घर मिला नोटों का ऐसा पहाड़; गिनते-गिनते ठप पड़ीं 5 मशीनें

सोने के बिस्किट और नोटों से भरी 35 बोरियां! बस ड्राइवर के घर मिला नोटों का ऐसा पहाड़; गिनते-गिनते ठप पड़ीं 5 मशीनें

West Bengal Bus Driver Raid: पश्चिम बंगाल से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आपके पैरों तली जमीन खिसक जाएगी. दरअसल, पश्चिम बंगाल के बीरभूम ज़िले में पुलिस की छापेमारी के दौरान कुछ ऐसा मिला जिसे देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं.

By: Heena Khan | Published: July 30, 2026 10:25:21 AM IST

bus driver raid
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West Bengal Bus Driver Raid: पश्चिम बंगाल से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आपके पैरों तली जमीन खिसक जाएगी. दरअसल, पश्चिम बंगाल के बीरभूम ज़िले में पुलिस की छापेमारी के दौरान कुछ ऐसा मिला जिसे देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं. पुलिस ने सरकारी बस के एक पूर्व ड्राइवर के साधारण से घर पर छापा मारा और ₹20 करोड़ नकद और 15 किलो सोने के बिस्कुट बरामद किए. हैरान कर देने वाली बात ये है कि रकम इतनी ज़्यादा थी कि नोट गिनने के लिए लाई गईं पाँचों मशीनें भी आखिर में खराब हो गईं. सबसे ज्यादा सोचने वाली बात ये कि एक साधारण बस ड्राइवर के पास इतनी दौलत कहां से आई.

दरवाजा खोलते ही फटी पुलिसवालों की आंखें

पुलिस ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, तो अधिकारी बिना हिसाब-किताब वाले कैश से भरे 35 बोरे और 15 किलो सोने के बिस्कुट देखकर हैरान रह गए. ज़ब्त किए गए कैश और सोने को सुरक्षित ले जाने के लिए पुलिस को लोहे के पाँच बड़े संदूक मँगवाने पड़े. पाँच मशीनों की मदद से घंटों तक नोट गिने गए, लेकिन कैश की भारी मात्रा के कारण मशीनें खराब हो गईं.

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आखिर कहां से आया बस ड्राइवर के पास इतना पैसा 

पुलिस की शुरुआती जाँच से पता चलता है कि इस गैर-कानूनी दौलत का माइनिंग सेक्टर से संबंध हो सकता है. आरोपी मिनार मंडल, बीरभूम इलाके में पत्थर की खदान के बड़े कारोबारी तुलु मंडल का साला है. पुलिस को शक है कि बिना हिसाब-किताब वाले कैश का यह पूरा ज़खीरा गैर-कानूनी माइनिंग और उससे जुड़े लेन-देन से जुड़ा हो सकता है. पुलिस ने संपत्ति ज़ब्त कर ली है और आरोपी के खिलाफ़ आर्थिक अपराधों और गैर-कानूनी दौलत रखने के मामले दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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Tags: crime newswest bengal
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