Asansol Pratap Das Arrest: पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक हिस्ट्रीशीटर को पकड़ने के लिए पुलिस को दो दिनों तक मशक्कत करनी पड़ी. आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस टीम जब शुक्रवार 27 नवंबर 2026 सुबह उसके ठिकाने तक पहुंची तो कथित तौर पर उसने दोबारा फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है. इस पूरे ऑपरेशन का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी आरोपी को पकड़कर ले जाते दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कौन है प्रताप दास और पुलिस को उसे पकड़ने के लिए क्यों चलाना पड़ा बड़ा अभियान?

आसनसोल में कैसे पकड़ा गया हिस्ट्रीशीटर प्रताप दास?

यह कार्रवाई शुक्रवार 27 नवंबर की सुबह आसनसोल के इस्माइल इलाके में की गई. पुलिस को सूचना मिली थी कि कई आपराधिक मामलों में वांटेड प्रताप दास इसी इलाके में छिपा हुआ है. सूचना मिलते ही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) और हिरापुर थाना पुलिस की टीम ने संयुक्त अभियान शुरू किया. पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और संकरी गलियों में तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान टीम उस मकान तक पहुंची, जहां प्रताप के छिपे होने की जानकारी मिली थी. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने टीम पर फायरिंग की. जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी. इसके बाद उसे दबोच लिया गया.

पुलिसवाले उसे सड़क पर घसीटते दिखे, वीडियो वायरल

ऑपरेशन के बाद जारी एक वीडियो में, पुलिसवाले घायल प्रताप दास को सड़क पर ले जाते दिख रहे हैं. कुछ अधिकारी उसे हाथ-पैर पकड़कर उठाते दिख रहे हैं. बाद में उसे पुलिस की गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

Wanted accused Pratap Das, facing cyber fraud and robbery cases, was arrested in Asansol, West Bengal, after allegedly opening fire at police during an operation. Police retaliated, leaving him with a bullet injury to his leg. He was taken to a hospital for treatment. #Asansol https://t.co/gJdpmc07Zy — Satish Kumar Dash (@JournoSatish) November 27, 2026

दो दिन पहले भी वह पुलिस पर फायरिंग करके भाग गया था

पुलिस ने 25 नवंबर को भी प्रताप दास को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी. उस समय, पुलिस की एक टीम हीरापुर थाना इलाके के इस्माइल इलाके में उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी. आरोप है कि प्रताप ने पुलिसवालों पर फायरिंग की और मौके से भाग गया.

इसके बाद, आसनसोल नॉर्थ, आसनसोल साउथ और हीरापुर पुलिस थानों की पुलिस ने मिलकर उसकी तलाश शुरू की. लगभग दो दिन के ऑपरेशन के बाद, पुलिस आखिरकार उसे पकड़ने में कामयाब हो गई.

आरोपी साइबर फ्रॉड समेत कई मामलों में था वॉन्टेड

पुलिस के मुताबिक, प्रताप दास पर साइबर फ्रॉड समेत कई क्रिमिनल केस में चार्ज लगे हैं. पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी. फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस मामले से जुड़े दूसरे पहलुओं की जांच कर रही है.