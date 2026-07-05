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West Bengal Crime: गिफ्ट खरीदने के लिए घर से निकली थी लड़की, बोरी में मिली लाश; पूरा मामला जान फट जाएगा कलेजा

West Bengal Crime: 11 साल की बच्ची का शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है. स्थानीय लोगों ने मामले में आक्रोश जताते हुए बरुईपुर-जॉयनगर रोड को जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन से अपराधियों को तुरंत गिपृरफ्तार करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 5, 2026 9:42:13 PM IST

बंगाल में 11 साल की मासूम का बोरी में मिला शव
बंगाल में 11 साल की मासूम का बोरी में मिला शव


पश्चिम बंगाल से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. इस खबर ने हर किसी को परेशान कर दिया है. दरअसल, राज्या के दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर के सूर्यपुर हाट इलाके में रविवार 5 जुलाई की सुबह एक बंद बोरी बरामद की गई, जिसमें से एक 11 साल की बच्ची का शव निकला. जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. 

यौन उत्पीड़न का आरोप

द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि यह बच्ची शव मिलने के एक दिन पहले यानी शनिवार 4 जुलाई को लापता हो गई थी. मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने ने आरोप लगाया है कि बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किया गया है और उसके बाद उसकी हत्या करके बोरी में बांधकर फेंक दिया गया है.

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स्थानीय लोगों में आक्रोश

11 साल की बच्ची का शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है. स्थानीय लोगों ने मामले में आक्रोश जताते हुए बरुईपुर-जॉयनगर रोड को जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन से अपराधियों को तुरंत गिपृरफ्तार करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

वहीं, मामले में लोगों का विरोध को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल पर पहुंच कर प्रर्दशन कर रहे लोगों से बात की, पुलिस ने प्रर्दशनकारियों को मामले में तपरंत चांच और अपराधियो के खिलाफ संख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और सड़क जाम को हटाया.

बॉडी पोस्टमॉर्टम के लिए भेजी गई

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लड़की की मौत का कारण पता लगाने और यह कन्फर्म करने के लिए कि उसके साथ सेक्शुअल असॉल्ट हुआ था या नहीं, उसकी बॉडी पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दी गई है. अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है और उससे अभी पूछताछ की जा रही है.

परिवार का आरोप 

बंगाल पुलिस अधिकारियों ने आगे बताया कि मृतक लड़की शनिवार (4 जुलाई, 2026) को अपने दोस्त के जन्मदिन के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए घर से निकली थी. इसके तुरंत बाद वह गायब हो गई. लड़की के परिवार का आरोप है कि जब वह घर से निकली तो चार लोगों ने उसे जबरदस्ती किडनैप कर लिया.

Tags: crime
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